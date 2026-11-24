韓國《高等Rapper》冠軍出身的饒舌歌手（Rapper）梁洪元（又譯：梁洪源，양홍원）與模特兒妻子元賢珠（원현주）於今年10月18日才補辦婚禮，豈料婚禮後僅5天男方即爆出帶異性進入汽車旅館（酒店）風波。



經歷一個多月拉鋸，元賢珠今日（11月24日）透過社交平台Instagram限時動態發文，證實雙方已達成協議、離婚程序幾乎辦妥，結束婚禮後僅37天的婚姻；而梁洪元日前則轉發寫有「怎麼偏偏在我工作的時候說分手」的限時動態，遭網民嘲諷行事幼稚如小孩。



韓國《高等Rapper》冠軍出身的饒舌歌手（Rapper）梁洪元與模特兒妻子元賢珠於今年10月18日補辦婚禮。（IG@michyeogajigo）

韓國《高等Rapper》冠軍出身的饒舌歌手（Rapper）梁洪元與模特兒妻子元賢珠於今年10月18日補辦婚禮。（網上圖片）

梁洪元與妻子元賢珠於今年10月18日才補辦婚禮，豈料婚禮後僅5天男方即爆出帶異性進入汽車旅館（酒店）風波。（IG@yanghongwon）

10月18日補辦婚禮5天即爆開房 辯稱醉酒睡覺難挽妻心

現年27歲的梁洪元與同齡模特兒元賢珠自2017年前後開始交往，兩人於2023年完成婚姻登記、2024年11月迎來女兒「露雅（루아）」，並於今年10月18日一家三口補辦婚禮。婚禮結束短短5天，10月23日便有網民公開梁洪元與另一名女性前往汽車旅館「開房」的醜聞。

現年27歲的梁洪元與同齡模特兒元賢珠自2017年前後開始交往，兩人於2024年11月迎來女兒「露雅」，並於今年10月18日一家三口補辦婚禮。（IG@9inch.nails）

10月23日有網民公開梁洪元與另一名女性前往汽車旅館「開房」的醜聞。（網上圖片）

梁洪元所屬經理公司AP Alchemy隨後雖承認兩人同行，但辯稱他當時醉得太厲害只是入房睡覺，並反控爆料者敲詐勒索。大批網民在討論區狠批「醉到不省人事還能準確走進汽車旅館睡覺，這藉口連三歲小孩都不信」，更有人直言「剛辦完婚禮就鬧這齣，再深厚的感情也經不起這樣消耗」。

梁洪元所屬經理公司AP Alchemy隨後雖承認兩人同行，但辯稱他當時醉得太厲害只是入房睡覺。（網上圖片）

梁洪元所屬經理公司AP Alchemy隨後雖承認兩人同行，但辯稱他當時醉得太厲害只是入房睡覺，並反控爆料者敲詐勒索。（網上圖片）

音樂節唱情歌求復合無果 刪婚照轉發分手限動遭網群嘲

醜聞於10月23日曝光後，元賢珠隨即取消關注梁洪元並清空社交平台所有合照。梁洪元曾於10月24日登上「SKA FESTIVAL」音樂節舞台，深情演唱昔日寫給妻子的歌曲《ROSE》隔空喊話：「Come back to me，賢珠！」公開求復合。

梁洪元於10月24日登音樂節舞台，深情演唱昔日寫給妻子的歌曲《ROSE》隔空喊話：「Come back to me，賢珠！」公開求復合。（小紅書@khh研究所影片截圖）

然而見女方未有回心轉意，一個月後，他近日不僅刪光婚照，更在11月24日女方發離婚聲明前夕，透過個人社交媒體（IG）帳號「yanghongwon」轉發帳號「ryuhaif」的限時動態，上附韓文配文「你怎麼偏偏在我工作的時候說要分手啊」，疑暗諷妻子提離婚時機不對。

梁洪元見女方未有回心轉意，一個月後刪光婚照。（IG@9inch.nails）

梁洪元透過個人社交媒體（IG）帳號「yanghongwon」轉發的限時動態，疑暗諷妻子提離婚時機不對。（網上圖片）

你怎麼偏偏在我工作的時候說要分手啊。 梁洪元IG限時動態發文

限時動態發出後隨即遭網民一面倒嘲諷「自己先帶女生開房在先，現在反過來怪老婆挑他工作時提分手，說實話還是個小孩子吧」，亦有留言點評「覺得自己上個班了不起了」。

自己先帶女生開房在先，現在反過來怪老婆挑他工作時提分手，說實話還是個小孩子吧。 網民留言

醜聞於10月23日曝光後，元賢珠隨即取消關注梁洪元並清空社交平台所有合照。（IG@9inch.nails）

梁洪元見女方未有回心轉意，一個月後刪光婚照。（IG@yanghongwon）

婚禮後僅37天閃電告終 元賢珠IG限動證實離婚幾近辦完

就在男方限動引發猜測之際，元賢珠今日（11月24日）透過Instagram限時動態發出黑字白底聲明，交代「目前雙方已圓滿達成協議，離婚程序也幾乎結束了」，並懇請外界體諒私事不便透露太多細節。

元賢珠今日（11月24日）透過Instagram限時動態發出黑字白底聲明，交代「目前雙方已圓滿達成協議，離婚程序也幾乎結束了」。（IG@michyeogajigo）

距離10月18日補辦婚禮僅相隔短短37天，這段婚姻便正式畫下句點，而兩人原本擁有54萬訂閱的家庭育兒頻道亦陷入停擺。針對女方乾脆俐落的決定，社交平台湧現大量支持聲音「這婚不離留著過年嗎？」，亦有人心痛道「最無辜的還是才兩歲的可愛女兒露雅。」

距離10月18日補辦婚禮僅相隔短短37天，梁洪元與元賢珠這段婚姻便正式畫下句點。（網上圖片）