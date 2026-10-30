梁洪元婚後5天爆開房！喊話妻子回到身邊 54萬育兒頻道停更恐賠償

韓國知名饒舌歌手（Rapper）梁洪元（양홍원）與模特兒妻子元賢珠（원현주）補辦婚禮僅5天，男方即捲入與另一女子到汽車旅館的「開房」醜聞。而梁洪元所屬公司AP Alchemy承認同行、否認親密行為並反控爆料者勒索。



事件不僅令兩人互相取消關注社交媒體（IG），女方更清空所有帖文。雙方共同經營、擁有逾54萬訂閱的YouTube親子頻道亦作限制留言並停更，韓國網民憂心頻道已排定的廣告與代言恐因突發事件面臨違約與賠償。



韓國知名饒舌歌手（Rapper）梁洪元（양홍원）與模特兒妻子元賢珠（원현주）補辦婚禮僅5天，男方即捲入與另一女子到汽車旅館的「開房」醜聞。（IG@9inch.nails）

事件不僅令梁洪元與賢珠互相取消關注社交媒體（IG），賢珠更清空所有帖文。（網上圖片）

婚後5天捲入「開房」風波 經理人公司否認發生關係

梁洪元與元賢珠育有一女，兩人於10月18日剛補辦婚禮，但隨即有網民爆料指男方與一名女性前往汽車旅館，惹來偷食疑雲。近日有網民公開私訊賢珠的對話截圖，該網民聲稱曾與梁洪元去汽車旅館開房；雖然賢珠起初指控「爆料屬不實且無證據」，但該網民隨後拋出一連串對話紀錄證明，並表示：「你可以去查看一下簽帳紀錄（刷卡紀錄），應該都是可以證明的。」

有網民爆料指梁洪元與一名女性前往汽車旅館，惹來偷食疑雲。（網上圖片）

近日有網民公開私訊賢珠的對話截圖，該網民聲稱曾與梁洪元去汽車旅館開房。（網上圖片）

針對今次事件，梁洪元的經理人公司AP Alchemy出面回應：「女子貼出的聊天紀錄是惡意剪輯過，對方是男方在喝酒時認識的人，在女方要求下，梁洪元才送對方去酒店（即汽車旅館），但他們並沒有發生關係，因為梁洪元一進房就睡在客廳了。」此外，據了解，涉事同行的女伴及後亦出面澄清當晚與梁洪元並無發生關係，指控是另一名爆料者設局勒索；目前經理人公司已針對該名爆料者提出恐嚇勒索及誹謗等控告。

針對今次事件，梁洪元的經理人公司隨即AP Alchemy出面回應。（網上圖片）

目前梁洪元的經理人公司已針對該名爆料者提出恐嚇勒索及誹謗等控告。（網上圖片）

妻子清空IG避風頭 梁洪元音樂節隔空求和

儘管經理人公司已作澄清，但醜聞似乎已重創夫妻感情。據了解，妻子元賢珠已在Instagram上與梁洪元互相取消關注，並將個人帳號內的帖文全數清空。在輿論發酵之際，梁洪元於10月24日出席韓國「SKA FESTIVAL」音樂節時，在台上演唱了昔日寫給妻子的歌曲〈ROSE〉，並在演出中高呼：「Come back to me,賢珠！」雖然這句歌詞原本就存在於原曲之中，但外界普遍解讀為他在輿論低谷中，向妻子發出的隔空求和信號。

妻子元賢珠已在Instagram上與梁洪元互相取消關注，並將個人帳號內的帖文全數清空。（IG@yanghongwon）

梁洪元於10月24日出席韓國「SKA FESTIVAL」音樂節時，在台上演唱了昔日寫給妻子的歌曲〈ROSE〉。（小紅書@khh研究所影片截圖）

妻子元賢珠已在Instagram上與梁洪元互相取消關注，並將個人帳號內的帖文全數清空。（網上圖片）

54萬訂閱《育兒日記》停擺 恐釀違約危機

這場汽車旅館風波亦波及兩人的事業。兩人於2026年5月開設的YouTube頻道《梁洪元的育兒日記》，憑藉一家三口的溫馨互動迅速累積54萬粉絲。醜聞爆發後，製作團隊已發布公告表示「正在確認事實關係」，並為保護出演者而全面限制留言。

兩人於2026年5月開設的YouTube頻道《梁洪元的育兒日記》，憑藉一家三口的溫馨互動迅速累積54萬粉絲。（網上圖片）

頻道目前處於無限期停止更新狀態。韓國網民推測，這類親子頻道的品牌合作與廣告通常在兩至三個月前已排定，如今突發負面事件導致內容停擺，極可能觸發違約及巨額賠償。雖然品牌方尚未證實求償，但許多網民紛紛感嘆：「看著頻道裏一家人的片段，很難不替小女孩難過，大人犯的錯，最後卻是孩子在承受。」後續合約糾紛與司法調查，仍有待進一步釐清。

妻子元賢珠已在Instagram上與梁洪元互相取消關注。（IG@9inch.nails）