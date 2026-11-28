影帝周潤發近日作客金成主持的節目《叔叔的愛》，事隔三年再受訪，除了分享頭髮漸白與隨心所欲的日常，更透露花一年時間以新技術重新掃描80至2000年代親手拍攝及沖曬底片，並預告約一年半載後推出影集。談到港產片現況時，他坦言不少同行因要養家而轉行、電影公司萎縮且拍戲成本高，更直言心痛古天樂做到辛苦到不得了，反問「拍一部撲一部，支持得幾耐」，道出業界在市場起伏下的艱難。

坦言不少同行因要養家而轉行，電影公司萎縮且拍戲成本高。（YouTube@《叔叔的愛》）

周潤發嘆港產片艱難。（YouTube@《叔叔的愛》）

指拍一部撲一部，支持得幾耐？（YouTube@《叔叔的愛》）

發哥重整舊底片出影集

近年生活節奏放慢的發哥，透露自己多了一項工程，就是用一年時間將80、90及2000年代親手拍攝、沖曬及放大的黑白底片重新掃描，甚至提到以新技術作多拍高像素掃描，希望把過去未臻理想或未及正式整理的底片補齊。他坦言：「而家多咗一樣嘢，就將我80年代、90年代、二千年所有嗰啲黑白照呢，那時我影咗好多4x5、120、8x10等等，重新將張底呢scan（掃）過，嘩，佢而家有個新嘅技術呢就將所有啲底，我自己scan（掃）過。就唔係scan，我自己用機器拍，每一張而家嗰啲機嘅pixel（像素）係億萬，我拍16次，以前嗰啲細膩化嚇死我。」

更預告自己的影集計劃：「我依家用一年時間將我拍落嗰啲films修復返晒。因為嗰啲底片係我親手去影、親手去曬、親手去沖咁樣。咁呀有啲好多時呢我係做咗個反光片，就冇正式咁放大過，放過就有啲唔係好多次，唔係好大。咁我自己就有一個（計劃），遲啲一年半載，出返個影集。」發哥指出早年若底片不修復會氧化，甚至出現片主低價拿底片去「刮返啲銀出嚟」的情況：「你知嗰啲底片呢，如果你唔修復佢呢，佢自己會氧化，咁你有人嚟收就低價度呢刮返啲銀出嚟，係嘛？嗰度嘥咗幾多錢去？然後最後尾個下場係乜嘢？好慘。」

用新技術重現電影底片，預告一年半載後推影集。（YouTube@《叔叔的愛》）

談電影與電視語言大不同

由70年代為「搵食」拍片、憑劇集走紅，到80年代初遇上新浪潮與《胡越的故事》，發哥在節目中回顧轉折。他提到《胡越的故事》在浪漫題材中加入殺手與「揸槍」元素，但強調「都唔係電視台嗰啲咁樣嘅扮嘅」，並指出拍電視劇與拍電影各有不同：「我其實呢電視嗰度呢你駕馭到呢角色呢，全部都係你自己創作嘅，因為點解呢？佢冇教你㗎嘛。你自己電視噏曬啲對白，你捱到16個鐘頭就得啦。電影係另外一個世界咯，同埋好多時，即係你要配合導演嗰個vision（視角）。佢想點樣講個古仔，你配合佢，呢個係要嘅重新學習過係嘛，即係電影係另外一個語言。」

至於後來接拍許鞍華執導的《姨媽的後現代生活》，發哥直言角色難度高，對演員而言是一大挑戰：「我拍嘅《姨媽的後現代生活》，我就感覺到佢點會搵我拍過咁嘅角色？呢個角色一啲都唔好做，佢又唔係中又唔係。即係對演員嚟講係一個好大嘅挑戰，即係你難得個導演諗到個角色俾你去做㗎。」

對比電視與電影語言差異。（YouTube@《叔叔的愛》）

發哥慨嘆同行轉行養家 心痛古天樂拍電影

講到香港電影現況，發哥直言不少昔日共事的同行已轉行，因為拍戲需要養家，加上製作成本不低、資助有限及電影公司萎縮，形勢相當嚴峻：「因為我所知嘅呢，好多好多即係同我哋共事嘅同事呢已經轉咗行，你久唔久叫佢哋返嚟呢撐一部戲？佢抌低晒即係要搵食嗰樣嘢，就算有咁嘅興趣，但係佢都要為生活嘅......如果你話我哋做呢行，台前幕後都係需要去養一頭家，好難好難好難……同埋你而家出去拍到套戲呢 ，一啲都唔平㗎。」

談到港產片萎縮與古天樂苦撐時，他更感觸表示：「而家你哋好多電影公司即係萎縮緊㗎嘛，辛苦嘅。古仔（古天樂）做到辛苦到不得了，我都替他覺得好辛苦。他不是不支持香港電影，他支持到不得了，但如果拍一部撲一部，佢支持得幾耐？佢都死㗎，你明啊？佢都要生活㗎，好難做㗎。」