視后鄧萃雯（雯女）於2004年TVB經典宮鬥神劇《金枝慾孽》中，飾演霸氣十足的「鈕祜祿．如玥（如妃）」一角，憑著精湛得無懈可擊的神級演技，不僅成為劇迷心中永恆的經典，更奠定其演藝生涯的巔峰里程碑！



TVB聯手「紅果短劇」正式進軍豎屏短劇。（TVB）

鄧萃雯表態唔會再演如妃

適逢今年10月中旬，《金》劇的全新番外短劇《金枝慾孽之宮牆折柳》正式在橫店開鏡，消息一出立即勾起無數網民對22年前「如妃娘娘」精彩演出的集體回憶。然而，鄧萃雯近日受訪談及短劇正式開機拍攝時，卻意外投下震撼彈，坦言即使再有機會，自己也絕對不會再演「如妃」一角！

鄧萃雯當年在《金枝慾孽》做如妃。（TVB）

《金枝慾孽》成功衝出香港，受到其他地區觀眾歡迎，人氣可謂一時無兩。（網上圖片）

面對無數劇迷敲碗期待她再次披上華麗宮裝，鄧萃雯直言經歷過人生高低起跌後，未來只希望能藉由自身的影響力掌握更多演藝與人生主動權，不再像以往般一味被動地等待劇本上門，而是希望用自己的人生經歷去影響和啟發更多人。她更霸氣拋出金句：「因為鄧萃雯這個劇本已經是一個豐富出彩的戲了。」

鄧萃雯曾表示拍過2004年的金枝慾孽，很難再拍其他的宮鬥片。（微博圖片）

鄧萃雯不介意經典被翻拍

雖然親口斷言不會再重演經典角色，但鄧萃雯對於今次開拍的番外短劇依然抱持開放與支持的態度。她大方表示，非常願意看到短劇版《金枝慾孽》能夠成為一個成功的「引子」，吸引新一代觀眾產生興趣，進而回頭重溫她22年前的經典原版作品，讓這部宮鬥鼻祖神劇的魅力得以繼續傳承下去！