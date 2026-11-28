前香港游泳代表方力申（Alex）日前以8小時37分24秒完成35公里港澳慈善渡海泳，打破紀錄並籌得逾800萬元善款。他作客《巴打圍爐》時自揭中途水溫一小時急跌4度至約21度致雙腿凍僵無知覺，穿單車褲下唯有狂飲水並靠海中「小便」換取短暫暖意苦撐，第6小時靠妻女及受助孩童信念頂過危機，登岸僅休息約兩小時便累到現幻覺硬撐慈善音樂會，事後懷二胎的太太葉萱（Maple）下達挑戰禁令不准再做危險挑戰。

方力申表示潛水、鐵人三項或穿全身防寒衣的人常用小便保暖，暖流會流到心裡。（YouTube@ChillGOOD TV）

最後兩三小時持續喝水、排尿，並因想排尿減慢了速度。（YouTube@ChillGOOD TV）

水溫一小時急跌4度凍僵雙腿

賽規嚴格限制選手不得穿潛水衣、防寒衣或用助浮裝備，途中亦不能上船或扶物休息。方力申坦言七年前曾游過45公里環香港島泳，出發前對今次由大嶼山雞翼角游往澳門黑沙海灘的35公里略感輕敵，以為短了10公里應「十拿九穩」。豈料一落水便遇洶湧大浪，首一公里已消耗大半體力。中途海面水溫更在短短一小時內驟降4度至約21度低溫，令他雙腿僵硬甚至失去知覺、一度感覺不到腳掌，只能拖著雙腿苦撐游動。

水溫一小時急跌4度。（YouTube@ChillGOOD TV）

穿單車褲靠海中「小便」求短暫暖意

面對低溫失溫威脅，方力申在節目中分享了前所未聞的「極端求生保暖法」：「我以為游過45公里環島，呢次35公里實無問題啦，點知一落水個風浪大到呢！游游吓水溫跌到得返21度，我成個人凍到無晒知覺，唯有靠喺水入面VV（小便），等大腿有一兩秒暖意去頂住。」他解釋，若身穿潛水衣，排尿時尿液會沿著衣內形成包覆全身的暖流，但自己當日只穿著單車褲，在海水中排尿只有大腿之間能感受到一閃即逝的熱氣。為了製造足夠「暖流」支撐下去，他唯有在海上不停狂飲水，再配合排尿節奏調整呼吸與划水，結果被迫放慢原本的泳速。

只穿單車泳褲，只有泳褲包著的大腿位置會暖。（YouTube@ChillGOOD TV）

登岸兩小時後累到現幻覺照唱慈善騷

游至第6小時左右，低溫疲憊令他一度閃過扶獨木舟休息的念頭，亦擔憂低溫症暈倒沉海未能及時獲救。就在最煎熬時，想起岸上有懷孕的太太葉萱（Maple）、即將滿一歲的女兒Isla以及等待善款資助的小朋友，憑著「仔細老婆嫩」的責任感咬緊牙關撐到終點。登岸僅休息約兩小時後，他隨即趕赴自己發起的慈善音樂會登台，坦言當時全靠意志「頂硬上」，累到精神恍惚甚至眼前出現幻覺，但為免令觀眾失望仍硬著頭皮完成演出。

坦言累到精神恍惚甚至眼前出現幻覺。（YouTube@ChillGOOD TV）

方力申悄悄密謀50歲生日再戰

平安完成壯舉與家人團聚後，方力申笑言懷有第二胎的太太葉萱因心痛他受苦，已正式下達「禁令」禁止他日後再接高危極限挑戰。不過熱血好勝的他並未死心，在太太懷二胎後悄悄想等50歲生日時再戰長泳，屆時一對子女已長到三、四歲可親眼見證爸爸破紀錄，笑言這份大計尚未獲葉萱點頭，仍需軟磨硬泡爭取過關。