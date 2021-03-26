朝鮮驅魔師︱陷歪曲歷史爭議後被割席　開播兩集SBS宣布腰斬停播

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-26 12:53

由甘宇成、張東潤和朴成勳主演的新劇《朝鮮驅魔師》上週播出首兩集後，因劇中出現中式食物而陷入歪曲歷史爭議，韓國網民更發生聯署，要求劇集停播。今天（26日）SBS電視台宣布，僅播兩集的《朝鮮驅魔師》將腰斬停播，並對大眾道歉。

《朝鮮驅魔師》自上週爆出歪曲歷史爭議後，網上支持劇集停播的聯署已多達13萬人參與，被20多間廣告商及3間製作支援公司割席外，就連場地贊助的聞慶市及羅州市也表示不再提供。早前劇組宣布為了修改內容，本星期將停播一週，但仍未能平息爭議。

《朝鮮驅魔師》開播僅兩集就宣布腰斬停播。（SBS）

按圖睇更多《朝鮮驅魔師》劇照：

+ 10 + 10 + 10

今早SBS宣布決定解除《朝鮮驅魔師》的播放合約停播，雖然電視台已支付大部份版權費，拍攝亦已完成80%，但礙於是次劇集爭議太大，嚴重性高，所以只好決定腰斬劇集。香港劇迷早前仍能在黃Viu煲劇平台上同步收看《朝鮮驅魔師》，但隨着韓方宣布停播，目前劇集已經下架。可是則有部份劇迷覺得，喪屍劇原來不是史劇，認為劇集不算有歪曲歷史之意。

黃Viu煲劇平台上的《朝鮮驅魔師》已下架。（黃Viu煲劇平台）

同場加映：朝鮮驅魔師︱被封歷代最強喪屍劇 首集現中式食物被批歪曲歷史

《朝鮮驅魔師》首集出現月餅等中式食物，被批歪曲歷史。（黃Viu煲劇平台截圖）