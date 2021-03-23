朝鮮驅魔師︱被封歷代最強喪屍劇　首集現中式食物被批歪曲歷史

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-23 14:45

由甘宇成、張東潤和朴成勳主演的新劇《朝鮮驅魔師》，昨晚（22日）首播，除了又被稱為「歷代最強喪屍劇」外，第一集更被列為19禁。雖然收視尚算不錯，但一開播就因出現中式食物而被批歪曲歷史。

《朝鮮驅魔師》中的喪屍又稱為「惡靈」，有着多樣的攻擊方式。（黃Viu煲劇平台截圖）

昨晚播出的一集講到，「忠寧大君」張東潤為了拯救被喪屍襲擊的弟弟「江寧大君」，與驅魔使徒神父一行人到漢陽尋求幫忙，可是去到一妓院的場面就遭受網民批評。畫面中出現中式建築物外，枱上亦見到月餅和餃子等中式食物，以及貼有中文寫上「酒」字的酒壺。由於近年中韓兩地多次發生「泡菜之亂」，因此劇迷擔心劇集會歪曲歷史，一開播就被質疑編劇是否內地人。

《朝鮮驅魔師》首集中，「朝鮮太宗」甘宇成愛子就被喪屍襲擊。（劇照）

《朝鮮驅魔師》首集出現月餅等中式食物，被批歪曲歷史。（黃Viu煲劇平台截圖）

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+ 7 + 7 + 7

面對網上的批評，劇組解釋劇情講到張東潤一行人去到邊境與神父見面，而妓院位置則設定於接近中國明朝時的國境。考慮到當時朝鮮與明朝會有來往，因此劇組加入了少量中國元素如道具等，澄清並沒有歪曲歷史之意。劇組亦有就在敏感時期引起誤會向觀眾道歉，表示之後會注意。《朝鮮驅魔師》首集錄得最高9.9%收視，香港劇迷也能在黃Viu煲劇平台上同步追看。

《朝鮮驅魔師》集多位好戲之人，開播收視不俗。（劇照）

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