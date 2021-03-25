《Sweet Home》「嬰兒車寶寶」已經2歲　原來仲演過金泰希囡囡

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由宋江、李陣郁、李是英和李到晛主演的《Sweet Home》，自去年年尾於Netflix上架後大受歡迎。當中出鏡只有數十秒，一句對白都沒有的「嬰兒車寶寶」當時因可愛的大眼睛俘虜大批劇迷。轉眼間這名小演員已經兩歲，暴風成長的速度令人驚訝。

《Sweet Home》「嬰兒車寶寶」出鏡幾十秒就俘虜大批劇迷。（Netflix截圖）

有指彩琳拍攝《Sweet Home》時仍未滿月。（IG/@rin_190219）

按圖睇彩琳出演《Sweet Home》、《再見媽媽又再見》場面：

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飾演「嬰兒車寶寶」的正是2019年出生的小演員彩琳（채린），2月生日的她現時已經兩歲，有指彩琳參與《Sweet Home》拍攝時甚至仍未滿月。去年彩琳媽媽曾在IG公開女兒與拍攝時的對比照，講到彩琳至今仍對於出鏡覺得很神加，網友也被她暴風成長成嚇倒。除此之外，彩琳亦有參與韓劇《Oh My Baby》和不同廣告拍攝，更曾在《再見媽媽又再見》中飾演金泰希的初生囡囡。

彩琳曾在《再見媽媽又再見》中飾演金泰希的初生囡囡。（IG/@rin_190219）

彩琳演出經驗豐富，對鏡頭完全不陌生。（IG/@rin_190219）

按圖睇彩琳超可愛暴風成長：

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