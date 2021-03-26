劉亦菲由粉絲宣布同adidas終止合作　無正式文件被網友質疑假解約

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「神仙姐姐」劉亦菲憑藉清純的樣貌、脫俗的氣質圈粉無數，在2017年更成為迪士尼首位真人亞洲公主「花木蘭」，事業發展不俗，風評一直很高。然而，連日來不少明星都同抵制新疆棉花的品牌終止合作，雖然劉亦菲亦是其中之一，不過卻引起巨大爭議。

劉亦菲風評向來不錯，但近年卻因國籍有些爭議。（微博@劉亦菲吧官方）

事緣逾40位明星藝人通過工作室宣布同品牌方終止合作時，都有曬出正式的書面文字與蓋章的「聲明」，但劉亦菲並無工作室，本人微博也無任何表態，只是通過粉絲運營的「劉亦菲吧官方」微博通過10幾個文字表達：「經確認，劉亦菲女士與“Adidas”品牌已無合作關係。」加之劉亦菲微博並未刪除adidas相關廣告，因而引起網友質疑劉亦菲本人是否真正解約：「就發個聲明而已，有那麼難嗎？或者轉一下棉花微博很難嗎」、「畢竟是美國友人，願意敷衍下傻子粉絲已經做的夠多了」、「賺錢的時候哪裡都有我，有事的時候請不要call我，獨美」等，表示不滿。

除此之外，網友還列舉了同為美籍的陳飛宇同加拿大籍的吳亦凡，雖然兩人並未與抵制新疆棉花的相關品牌合作，但兩人都在個人微博轉發了「支持新疆棉花」的微博，反觀路人緣甚好的劉亦菲連表明立場都不肯，因此令網友們相當失望。

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