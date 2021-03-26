黃子韜因Lacoste不表態從未禁用新疆棉解約　網友反鬧：為國添亂

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-26 14:45

近日，H&M集團（Hennes & Mauritz AB）在官網發布聲明，憑空指控新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視，因此抵制新疆棉花，並加入瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative, BCI），令全網震怒，而相關品牌的合作藝人也紛紛解約，表明個人立場。

由於BCI中品牌成員眾多，除了H&M、NIKE、GAP、New Balance、Adidas等公開聲明抵制新疆棉花之外，亦有不少品牌尚未表態。而作為法國品牌Lacoste首位亞太區代言人的黃子韜，昨日（25日）也發表聲明，稱即日起終止同品牌合作，並指出在得知BCI組織對新疆棉花造謠抹黑後，團隊第一時間便與品牌方聯絡，經總部確認，Lacoste未發過對外聲明禁用新疆棉，也不在BCI名單內，同時，黃子韜團隊多次明確要求品牌方就品牌從未禁用新疆棉相關事宜，在其全球所有社交平台進行正式公開聲明，但對方並未作出任何表態，因此黃子韜終止合作。

黃子韜因品牌方未明確表態而解約。（微博@黃子韜ZTAO工作室）

對此，不少網友都認為黃子韜很霸氣，且上個月他剛剛升為全球代言人，合作期很長，解約要賠不少錢，因此紛紛大讚其愛國。然而，黃子韜這樣的做法還遭到部分網友指責嘲諷，認為他抽水：「你這次做過頭了，人家已經說過沒有禁止新疆棉，你們就沒必要逼人家表態，這是在幫倒忙懂哇，在給國家添亂」、「腦癱？蹭熱度？」等，話語相當難聽。而網友也為黃子韜抱不平，找出去年多篇有關Lacoste指中國壓迫新疆少數民族勞動的文章，力撐黃子韜。

大部分網友都力撐黃子韜。（微博@黃子韜ZTAO工作室）

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