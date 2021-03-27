後生仔傾吓偈｜波波貼身運動衫上陣　朱敏瀚：馮盈盈無呢個效果

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-27 09:00

波波運動Look一出，完勝。（影片截圖）

為咗宣傳J2新節目《解構心機女》，主持人之一嘅賴慰玲、劉佩玥作客《#後生仔傾吓偈》，仲搵埋朱敏瀚一齊吹水。

大家嘅反應都好正。（影片截圖）

節目一開始，安排咗幾位後生女示範約會心機look，芷欣先以短裙登場，再加上不同嘅捆綁皮革，令一班男士獸性大發，之不過，當輪到波波(黃凱儀)出場時，當佢脫下外套後，超貼身嘅運動裝束將其豐滿身材盡現，埸面震撼到連馮盈盈、劉佩玥都睇到眼凸，而朱敏瀚即時怕羞擰歪面：「呢啲唔夠膽睇，返屋企要跪鍵盤。」但之後都忍唔到補充：「我覺得機心呢樣嘢都係講實力，我諗盈盈著就無呢個效果!」攦明讚波波身材好。

其實芷欣呢個心機look都好出色。(影片截圖)

後生女示範完心機look後，要求朱敏瀚揀出當中之最，但佢就好猶豫，仲話：「呢集出咗街我真係返唔到屋企，希望佢無睇到。」最好笑係後生仔GM提到如果波波以呢身打扮出現喺健身室，所有男士應該都會更加賣力，仲問朱敏瀚如果你見到波波會舉幾多磅鐵餅，朱敏瀚就話：「仲舉？直接舉佢啦！」呢個答案確係直接！但為怕激嬲女友，所以佢又補充表示：「澄清返，我平時做GYM係同男仔做，佢叫張振朗，我哋好專心。（如果你舉bar唔夠力，張振朗會幫你，但如果係波波幫你呢?)應該會無晒力……通常健身嘅人會睇啲激發荷爾蒙嘅畫面去健身（咁波波激唔激到？）太過啦。」身在台灣嘅余思霆睇到呢集《後生仔》之後，唔知會有咩反應？

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