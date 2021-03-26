乘風破浪的姐姐｜容祖兒喉嚨針灸　蔡卓妍嫌辛苦拒參加：我會痴線

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-26 21:52

蔡卓妍（阿Sa）周五（26日）出席即食麵品牌紀念館開幕禮，談起Twins將在五月迎來出道20周年，阿Sa就率先透露會出新歌：「已經錄緊音，都幾感動！5月就會會合阿嬌（鍾欣潼）一齊拍下節目；嚟緊會有演唱會，但應該唔會係今年發生，因為搶唔到場地，希望出年5月前開到。」

阿Sa亦不時在IG大方曬素顏照，令大眾不禁感歎現年38歲的她保養得很好，她就笑言自己什麼都吃，其實沒什麼秘訣：「保持心境開朗，仲有皮膚最緊要乾淨，化妝要落得乾淨，就算冇化妝都要Keep住洗面！以前細個就食極都唔肥，但年紀大咗就一定要做好多運動，唔只為身體，連皮膚都會好啲，活躍啲、跳多啲去保持機能。」

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說起好閨蜜容祖兒（Joey）近日忙於拍攝內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，身體不適的她更要在頸部施針，阿Sa亦率先關心：「佢用得太多聲喇，但冇事都係針灸保養下。」至於阿Sa下季會否有意欲參賽，她就耍手擰頭說：「我諗我未必得，因為我太懶喇，好辛苦，Joey每一日淨係瞓得三個鐘，但我鍾意就係瞓覺，我諗我搞唔掂！我唔介意排舞，但每日瞓三個鐘我諗我會痴線！」阿Sa雖久未與Joey碰面，但她就指Twins與Joey三人年中會合作拍節目。