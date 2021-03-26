張新悅住中西區2000呎豪宅極低調：一家六口計埋都唔係好多

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-26 16:00

張新悅（Nicola）周四（25日）出席全城有機日記者會，現年44歲的她已是4女之母，但無論外貌還是身材都保持得不錯，Nicola道出養生秘訣：「其實我都食有機食物十幾年，做媽媽就更着緊飲食；另外每星期我都打跆拳道、做瑜珈、小朋友踩單車我又跟住跑，反而冇好刻意做運動。」在疫情肆虐的情況下，Nicola亦減少外出，一家六口的她道出苦衷：「一出已經破咗限聚令， 又唔可以淨係帶呢一、兩個出街。」

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至於Nicola不時貼出在家拍攝的照片，被指家住中西區2000呎大屋，白色裝潢走簡約風被大讚有品味，Nicola低調指：「完全係租嘅地方，好簡單好樸素嘅裝修，千祈唔好誤會，冇用啲錢落呢度；不過就有用盆栽、色調嚟配襯自己嘅喜好。（月租好貴？）唔知呀，我冇實質咁計，我畢竟有六個人喺屋企，計埋都唔係好多啫。」

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張新悅近日與男子組合FreshLife合作《簡簡單單原來很快樂》，這也是她闊別娛樂圈20年後再度重操故業，問起會否想再次拍劇，Nicola就說：「如果有意義嘅都會嘗試，但冇人搵我，暫時未知。而家呢個歲數又唔係青春少艾，又未接受到去演一個媽媽；始終以前都係一個女主角、又情情塔塔，而家餵森美食士多啤梨都覺得奇怪，畢竟十幾年嚟第一次同第二個男人，我又抽身離開拍嘢好耐，嗰刻唔係好識點樣處理，淨係喺度傻笑。」