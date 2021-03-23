Jer爆響口MIRROR傾過進軍紅館　Lokman準備演唱會除衫派福利?

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-24 16:53

人氣男團MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Jer（柳應廷）周二（23日）出席口罩品牌活動，談起五月即將迎來一連三場的演唱會，Lokman指一眾成員已累積一定的歌曲數量，蓄勢待發在舞台上爆發，至於鏡粉們的加場訴求，隊長Lokman回應道：「我哋都想加場，有好多唔同部門都溝通緊，希望可以達成人群嘅力量加多幾場，咁就唔使爭崩頭。」至於幾時進軍紅館，Jer亦透露在大家的討論中：「花姐有同我哋傾過，因為而家入場人數減半，可能會有收支問題，所以一步一步嚟，將來一定有機會去到紅館舞台。」

人氣男團MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Jer（柳應廷）出席口罩品牌活動，吸引半百粉絲撐場。（陳順禎攝）

MIRROR將於本周四（25日）出新歌《WARRIOR》，預告以戰士之姿攻佔樂壇版圖，二人又透露今次由ERROR肥仔（梁業）排舞 ，舞蹈難度高、力量大，Jer指：「（新曲）一班戰士感覺似喺舞台上除咗衫！」立即引來現場粉絲起鬨，不過二人就再三強調只是感覺上的除衫，至於在演唱會上會否騷肌亦大賣關子，談起AK（江𤒹生）指近來忙於操肌，Lokman就表示只是練體能，務求以最佳狀態示人：「除唔除衫係其次，最緊要入面夠強壯。」

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Jer日前上架Solo新歌《狂人日記》，跟陳奕迅與林海峰的歌曲「撞名」，他說：「呢個名係最Fit首歌，同小克討論完都堅持用呢個名，都想畀驚喜觀眾，經過上年《物語》三部曲都可以挑戰呢個風格，亦將外國好興嘅音樂元素帶嚟香港。」至於MV未隨歌曲在同日上架，Jer就指希望畫面上亦可精益求精。問起Lokman會否想成為隊中第7位出Solo的成員，他就不置可否說：「要期待一下！等下有咩驚喜一波波送上。」