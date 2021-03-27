愛美麗狂想曲｜李佳芯曾太投入角色未識抽離：拍到成個人抑鬱

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-27 20:00

無綫劇集《愛美麗狂想曲》播映以來回響不錯，李佳芯（Ali）飾演的王麗美也有不少好評。李佳芯接受《香港01》訪問時說：「有反應我自己都開心嘅。」拍輕喜劇自然是歡迎睇得開心，演員也演得開心，但Ali也表示，演一些不開心或者壓抑的角色時，她也會感同身受，更因此而感到十分抑鬱。

李佳芯的《愛美麗狂想曲》熱播中。（陳順禎攝）

李佳芯：「拍唔開心嘅角色，其實我都辛苦，因為啲唔開心真係要由個入面出嚟，要平衡啦，拍一套沉重啲嘅角色之後，希望可以拍返兩套開心啲嘅。之前會拍到成個人抑鬱，每一次拍一啲壓抑嘅角色，拍緊嘅時候同埋完咗套劇之後嗰段時間，個情緒都會低沉啲。」

李佳芯在台上與樂小姐和珍姐有傾有講。（陳順禎攝）

怎樣緩和這些情緒？她回答：「最好嘅方法就係直接入下一個角色，尤其是係劇接劇嘅時候，入下一個角色就係最好嘅治療，當然你會希望下一個角色都唔係好慘情嘅角色。如果接一個開心嘅角色，你都會容易啲轉換。」

李佳芯表示拍《與諜同謀》拍到抑鬱。（網上圖片）

問到哪些時期是李佳芯最不開心的時候，她回答：「《與諜同謀》，嗰時頭十集都係喊足十集，同埋嗰時我仲係好新，未識處理，用咗好多死力落去，所以嗰段時間會辛苦啲。我記得拍完之後唔開心嘅情緒維持咗好耐。」並謂靠着投入另一個角色，脫離抑鬱的情緒。