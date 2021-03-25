愛美麗狂想曲｜53歲胡渭康同李佳芯演夫妻　形象陰柔曾陷同性疑雲

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-25 20:50

TVB劇集《愛美麗狂想曲》以女主角王麗美（李佳芯飾）的經歷為故事背景，結婚十年的她因為老公家明（胡渭康飾）避債遠走北京，決定重投職場，但之後發現原來早已被老公背叛，更收埋小三蓉蓉（吳沚默飾）。劇集播出後，不少觀眾都指胡渭康與Ali演夫妻感覺違和，反而似父女戀，加上胡渭康在劇中說話陰聲細氣，又一頭白髮，形象斯文陰柔，與Ali不合襯，完全不似結婚多年的兩公婆。

胡渭康在劇中一頭白髮，形象斯文陰柔，不少觀眾都指他與李佳芯飾演夫妻感覺違和。（YouTube影片截圖）

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劇情講到王麗美意外發現咖啡店老板娘蓉蓉口中的男朋友原來就是家明，王麗美甚至沒有勇氣面對現實，躲在洗手間不敢出去，但最後她都鼓起勇氣同家明及小三蓉蓉攤牌，放棄十年婚姻。不過她之後出席婚禮時回想起當年結婚的情景，終於忍不住痛哭，不少網民都戥她心痛！

王麗美（李佳芯飾）意外發現咖啡店老板娘蓉蓉（吳沚默飾）口中的男朋友原來就是自己老公家明（胡渭康飾）。（劇照）

現年53歲的胡渭康身形高大，但就被指不夠Man。（YouTube影片截圖）

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現年53歲的胡渭康身形高大，與Ali相差15歲，他在1982年參加第一屆新秀歌唱大賽後入行，並在1984年簽約唱片公司，成為小虎隊成員之一，但因為發展未如理想，組合在翌年解散。多年來胡渭康都保持着運動習慣，不時健身及跑步Keep Fit，保養得宜的他皮膚白滑，但就被指不夠Man，演出軌老公零說服力。入行近40年的胡渭康從未公開過戀情，不過他在2012年主播劉振宇（阿水）傳出緋聞，兩人被影到買餸煮飯，甚至過夜，胡渭康更不避嫌稱對方為「胡太」，不過他在接受訪問時就否認這段關係，感情方面至今成謎！

胡渭康Keep住健身。（IG@huwaihongwilliam）

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