愛美麗狂想曲．短評︱陳豪高音英文冇新意？　李佳芯心聲引共鳴

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-28 07:30

TVB劇集《愛美麗狂想曲》早在2019年10月已經拍攝完畢，但因為各種原因未有安排時段播出，可謂是一波三折，直至本周一（22日）終於在翡翠台播出，劇集由視帝陳豪、視后李佳芯（Ali）主演，更有蕭正楠、陳瀅（Jeannie）、曹永廉等助陣，演員陣容強大，亦是近年少有的以時裝女性為主的愛情喜劇。首周五集播畢後，外界評價褒貶不一，但其實劇中有不少搞笑情節，尤其是靚女雲集，畫面絕對養眼。

李佳芯（Ali）的港姐造型令人眼前一亮！（YouTube影片截圖）

陳豪高音英文

陳豪同Ali這對視帝視后的組合一向好受歡迎，今次是兩人繼劇集《誇世代》、《殺手》後，第三度合演情侶。劇中飾演公關公司CEO Matt少的陳豪，是一位事業有成的型男，不時飆高音，說話中英夾雜。其實陳豪近年經常以「高音英文」的方式演出，包括剛剛播畢的《陀槍師姐2021》他也是經常飆高音及講英文，雖然這種表演方式已經成為他的特色，但連續幾套劇都是同一種腔調，難免令人審美疲勞，觀眾在睇劇的時候會想他究竟是Matt少、還是檬Sir、抑或是殺手Zero？實在很容易令人混淆。

陳豪同Ali今次已經是第三度合演情侶。（劇照）

李佳芯獨腳戲

正如劇名所述，整套劇其實是女主角王麗美（李佳芯飾）的個人狂想曲，屋邨出身的王麗美曾經對未來有憧憬，但因為結婚而將十年最美好的青春都花在家庭上，但隨着發現老公出軌，王麗美決定抛開過去，重新活一次。劇中有不少場景都是王麗美幻想出來的，包括激鬥、槍戰、變身等等，還有很多都是角色的內心獨白，觀眾在她身上或多或少都能看到自己的影子，再套用「雞湯式」金句引起共鳴，過程中有感動有搞笑，Ali接受失婚現實時的掙扎，亦令人感同身受。

王麗美（李佳芯飾）付出了十年青春，但結果換來的是老公出軌。（YouTube影片截圖）

真係令人心痛！（YouTube影片截圖）

發現老公出軌又不敢面對：

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劇情零碎勝在有靚女搭救

劇集以都市生活為題材，主要圍繞一班時下女性追求自己的愛情幸福而展開，感情線自然亦不少。雖然劇中角色各有人物特色，但由於人物太多，在首五集中更像是把每個人生活中零零碎碎的片段堆在一起，一時是公關公司的大小事務，一時是各人的感情戲，令到聚焦不清。不過始終暫時只是頭五集，相信之後逐條感情線展開會更有睇頭，而且劇中靚女演員雲集，無論是主角Ali、Jeannie，還是配角余思霆、林凱恩、張秀文、劉溫馨等都是好有觀眾緣的小花，單單是這一點已經成功吸引到不少觀眾追看！

張秀文在首集已經有性感裸背演出。（YouTube影片截圖）

36歲扮26歲都冇難度！（YouTube影片截圖）

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