TVB記招惡搞姜濤何遠東疑似有份講假歌手　遭網民嬲爆狙擊

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-28 20:30

日前TVB舉行記者會，向外界介紹九大新綜藝節目，但記招上鄧智堅以「薑蓉」身份，惡搞MIRROR的姜濤，惹來大批姜糖不滿。馮盈盈後來自認MIRROR粉絲急撲火，而林盛斌（阿Bob）就在社交平台道歉，不過似乎也未能平息網民的怒火。接着又有網民留意到台上的何遠東疑似也有出聲，怒言也要一同狙擊他。

何遠東站在右手邊位置，穿古裝。（直播畫面）

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記者會的一條片段在網上被瘋傳，鄧智堅扮「薑蓉」，惡搞姜濤，更跳住舞唱出《蒙著嘴說愛你》歌詞「So I say I love you」，麥美恩見狀便搞笑地說：「收聲啦！」而馮盈盈則說：「你夠膽嚟踩場？」連日來大批姜糖到各人社交網留言炮轟。網民發現在鄧智堅剛出場時，有一把男聲說︰「喂，你又係假歌手啊？」網民指疑似是何遠東的聲音。雖未知是照稿讀，還是「爆肚」，他們直指這句說話也非常苛刻，更指他「成功避過一劫」、要「推到佢回應」等等。《香港01》記者以短訊詢問何遠東有關事宜，但對方就未有回覆。

何遠東暫未有回覆《香港01》記者。（Instagram@fattung924）

網民留言。（網上截圖）

點擊睇FYY同麥明詩以及當時仲好好感情嘅江嘉敏，一齊撐MIRROR演出嘅片段：

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同場加映，MIRROR型仔相︰

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