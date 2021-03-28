廖啟智逝世 | 入行逾40年演技備受肯定　除了兩奪金像獎更是劇帝

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-28 23:05

資深藝人廖啟智（智叔）今（28日）不敵胃癌逝世，終年66歲。智叔入行逾40年，曾分別憑電影《籠民》與《証人》兩次奪得香港電影金像獎最佳男配角，以及2012年憑《斜路黃花》獲香港舞台劇獎「最佳男主角(悲劇/正劇)」，演技一直備受肯定。

資深藝人廖啟智逝世，終年66歲。（黃國立攝）

智叔於80年代在無綫（TVB）出道，直至2004年離開，期間在無綫演出超過60部劇集，包括《上海灘》、《刑事偵緝檔案》等，2016年曾回巢出演無綫重頭劇《律政強人》。

憑《證人》獲香港電影金像獎最佳男配角，當年智叔表示會與去世的小兒子文諾分享，並會將獎座放在兒子遺照旁。

離開無綫後，智叔將事業重心轉移至電影圈。演技過人的智叔早於1993年已憑《籠民》獲得第12屆香港電影金像獎最佳男配角獎，之後再於2009年憑《證人》二度榮獲香港電影金像獎最佳男配角獎。此外，他於2004年和2006年分別憑《無間道II》及《殺破狼》獲提名同一獎項。

另外，智叔於2012年憑《斜路黃花》獲香港舞台劇獎「最佳男主角(悲劇/正劇)」；2016年憑《愛存在》成為第一屆馬來西亞金蝶獎最佳男主角，首當影帝。

智叔近年在不少本土電影和電視劇演技均有突破，為觀眾留下深刻印象。

近年智叔的事業發展平步青雲，參演的劇集口碑均相當不俗，包括香港電視網絡（HKTV）的《警界線》（2013）、《選戰》（2014）、ViuTV的《教束》（2019）。另外，智叔在《十年》（2015）、《點五步》（2016）、《危城》（2016）、《無雙》（2018）等電影中也有亮眼表現，尤其以本土電影為觀眾留下深刻印象。近年他亦開展教職事業，在香港浸會大學擔任電影學院全職講師。