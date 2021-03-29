東張西望｜廖啟智曾因憶亡兒情緒崩潰：因為冇得幫諾諾蓋被

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-30 11:16

今晚播出的《東張西望》，用了差不多半小時回顧智叔的一生。（影片截圖）

資深演員廖啟智昨晚（28日）因胃癌逝世，終年66歲。喺今晚（29日）播出嘅《東張西望》，訪問了多位智叔嘅好友，當中包括江美儀、米雪、田啟文（田雞），而鮑起靜提到近年身邊好友、同行相繼離去時，一度感觸落淚：「好遺憾係一心諗住佢會好返，想同佢食嘢、行山，可惜已經無呢個機會。」

智叔在《歡樂今宵》扮演過不同的人物，當中除Boy George外，他亦扮過盧冠廷。（影片截圖）

與智叔相識40年的田啟文（田雞）透露在智叔臨終前曾收到對方電話：「幾年前，智叔想做導演，搵我做監製，直到兩星期前，佢有日搵我，叫我唔好等佢，叫我繼續搞部戲，佢話自己死咗兩次，心臟停咗兩次，被醫生救返……呢個係佢未了嘅心願，所以交代我繼續搞部戲，到前日，佢仲問我呢件事，問我會唔會因為佢唔喺度，部戲而停下來，我答應佢一定完成，咁佢聽完之後，可能係了咗心事，所以走咗。」

田雞透露智叔生前曾有意做導演，唯自己知道患癌後，曾致電田雞，並著對方「唔好等佢」。（影片截圖）

節目中，亦有回顧了智叔與陳敏兒嘅愛情故事，提到當年陳敏兒嫁給智叔時，由於當時已經係一線花旦，故引起女尊男卑的爭議，好友吳麗珠接受訪問時，指二人的感情一直走來不易，但她記得曾在TVB化妝間見智叔非常溫柔照顧陳敏兒，故十分難忘。

智叔跟陳敏兒邂逅於1979年的無綫第8期藝員訓練班，二人於87年拉埋天窗。(影片截圖)

另外，節目中亦播出智叔生前講及細仔廖文諾的片段，「因為冇得幫諾諾蓋被，我好傷感，一下子喊咗出嚟，我太太、大仔、二仔都呆一呆，然後二仔講一句『成家人最老係你，最快見到諾諾係你，喊咩啫？』」如今回看，可以說是感慨萬分。

米雪接受訪問時，透露與智叔行山時，他都十分調皮。（影片截圖）

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