Netflix宣布韓版紙房子演員陣容　《超時空通話》全鐘瑞飾演Tokyo

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-31 13:30

掀起全球煲劇潮的西班牙劇《紙房子》（Money Heist，原譯：La Casa de Papel）第五季最終章，即將於今年暑假上架，同時公開了韓劇版《紙房子》的全陣容，而「Tokyo」一角由《The Call：超時空通話》女星全鐘瑞飾演。

《紙房子》掀追西班牙劇熱潮 角色有心思劇情刺激爛番茄奪滿分

Netflix 2020年數據出爐 《紙房子》成年度停留排行榜最久節目

韓版由李秉憲創立的BH Entertainment製作公司與Contents Zium共同打造，並由《Voice》、《客：The Guest》導演金洪善執導，以及《精神病患者日記》、《我的智能情人》編劇劉勇在帶領團隊一起創作劇本。相信在12集中，將會為原有熟悉的情節中加入新元素，為全球用戶帶新鮮感，不過上架日期還未公布。

劇集由《Voice》、《客：The Guest》導演金洪善執導（Netflix）

完整演員陣容如下：

綁匪：

教授 —《花樣年華－生如夏花》劉智泰

Berlin —《機智牢房生活》朴海秀

Tokyo —《The Call：超時空通話》全鐘瑞

莫斯科 —《吸血鬼檢察官》李原種

Denver —《惡之花》金智勳

Nairobi —《辣手警探》張允柱

Rio —《法外搜查》朴柾佑

Helsinki —《Voice聲命線》金智訓

Oslo —《Stove League》李奎浩

警方：

鮮于珍（協商組長）— 《LOST檔案》金侖珍

車武赫（特種要員）—《三流之路》金聖午（前譯金盛吳）

人質：

鑄幣局局長 —《愛的迫降》朴明勳

尹美善 —《圈套》李主儐