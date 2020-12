Netflix 2020年數據出爐　《紙房子》成年度停留排行榜最久節目

繼Google昨日發布了2020年最多人搜尋排行榜後,Netflix今日亦發布了2020 年度回顧。在人氣類型節目中,過去一年浪漫、奇幻、韓劇和動漫類型節目深受香港觀眾歡迎,其中浪漫、奇幻和韓劇的觀看時數急增5倍。而首次公布的「年度停留排行榜最久節目」則由美劇《末世列車》與西班牙劇集《紙房子》穩坐寶座,數據顯示港人煲劇口味非常多元化。

Netflix今日亦發布了2020 年度回顧。(Netflix圖片)

跟去年相比,香港觀眾於2020年1月至11月期間,於「浪漫」與「奇幻」類型節目瀏覽時數分別錄得超過 5 倍的爆炸性增長,眾多原創與獨家「韓劇」亦大受香港劇迷歡迎。其中以社會議題貫穿並深刻描繪親情與愛情獨特樣貌的《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫組別冠軍」。另外,由「雷神」Chris Hemsworth主演的動作鉅片《驚天營救》(Extraction)、引發網絡熱話的《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)、精彩絕倫且劇力萬鈞的《后翼棄兵》 (The Queen's Gambit)、《屍戰朝鮮》以及真人騷《慾罷不能》(Too Hot To Handle)均登上各類型排行榜。

2020年香港人氣最高各類型節目:

動作:《驚天營救》(Extraction)

喜劇:《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)

紀錄片:《BLACKPINK: Light Up the Sky》

劇情:《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)

動畫:《想哭的我戴上了貓的面具》

奇幻:《The King:永遠的君主》

兒童親子:《海綿寶寶:急急腳走佬》(The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

實境節目:《慾罷不能》(Too Hot To Handle)

浪漫:《雖然是精神病但沒關係》

科幻:《末世列車》(Snowpiercer)

驚悚:《屍戰朝鮮》第二季

恐怖:《#Alive》