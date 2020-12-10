Netflix 2020年數據出爐　《紙房子》成年度停留排行榜最久節目

繼Google昨日發布了2020年最多人搜尋排行榜後，Netflix今日亦發布了2020 年度回顧。在人氣類型節目中，過去一年浪漫、奇幻、韓劇和動漫類型節目深受香港觀眾歡迎，其中浪漫、奇幻和韓劇的觀看時數急增5倍。而首次公布的「年度停留排行榜最久節目」則由美劇《末世列車》與西班牙劇集《紙房子》穩坐寶座，數據顯示港人煲劇口味非常多元化。

Netflix今日亦發布了2020 年度回顧。（Netflix圖片）

跟去年相比，香港觀眾於2020年1月至11月期間，於「浪漫」與「奇幻」類型節目瀏覽時數分別錄得超過 5 倍的爆炸性增長，眾多原創與獨家「韓劇」亦大受香港劇迷歡迎。其中以社會議題貫穿並深刻描繪親情與愛情獨特樣貌的《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫組別冠軍」。另外，由「雷神」Chris Hemsworth主演的動作鉅片《驚天營救》（Extraction）、引發網絡熱話的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）、精彩絕倫且劇力萬鈞的《后翼棄兵》 （The Queen's Gambit）、《屍戰朝鮮》以及真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）均登上各類型排行榜。

驚天營救｜雷神12分鐘廝殺戲勁過John Wick 導演拍出狂野式暴力【后翼棄兵】唔識西洋棋局一樣會追上癮 零負評勢成今年最佳美劇

+ 4 + 4 + 4

2020年香港人氣最高各類型節目：

動作：《驚天營救》（Extraction）

喜劇：《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）

紀錄片：《BLACKPINK: Light Up the Sky》

劇情：《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）

動畫：《想哭的我戴上了貓的面具》

奇幻：《The King：永遠的君主》

兒童親子：《海綿寶寶：急急腳走佬》（The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

實境節目：《慾罷不能》（Too Hot To Handle）

浪漫：《雖然是精神病但沒關係》

科幻：《末世列車》（Snowpiercer）

驚悚：《屍戰朝鮮》第二季

恐怖：《#Alive》