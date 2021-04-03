後生仔傾吓偈 | 趙增熹爆監製秘辛　唔會發歌手脾氣 ：焗住要讚

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-03 08:00

曾為劉德華、李克勤、葉蒨文、李玟任音樂總監嘅趙增熹，其音樂成就有目共睹。喺最新一集《#後生仔傾吓偈》中，呢位音樂總監大爆工作秘辛史，除過試過一首歌錄成年都未完工之外，亦大部份時間都要揜住良心開工……

趙增熹透露歌手遲到已經係例行工事，所以他與錄音師等人都會搵定節目消遣時間。「有時佢哋得兩小時，錄幾多你自己搞掂佢，就算唱唔到、唱得差都係我自己搞，而家科技愈來愈進步，監製做愈多呢一類的事情。」當問到有無歌手一聽就知唔掂，但仍然堅持出歌時，趙增熹就以「唉」聲作為回應，十分好笑。「我差不多所遇到的所有歌手一入來都會講『今日把聲唔係好掂』，反而從來未聽過『今日把聲好正』」。

趙增熹又透露，曾經有歌手在失戀時寫歌，連他自己聽到demo時亦覺感人。「但再入studio已經係兩年後嘅事，佢已經蜜運當中，所以唱極都唔夠好，最後搵咗蝦頭用做戲入手，搵返啲感覺出來，但都只能夠一次性，問佢唱唔唱到多一take已經唔得。」趙增熹表示呢首歌最終係成功面世，但前後其錄了一年多時間。節目中，趙增熹多次指自己係服務性行業，所以從未來都唔會發歌手脾氣，問到曾否遇上歌手錶現不佳時，都要焗住話正，趙增熹就話「大部份時間都係咁」。

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