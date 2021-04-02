福原愛婚變｜外遇男被爆是已婚頂尖玩家　福原愛「雙重出軌」崩潰

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-02 19:30

福原愛、江宏傑日前驚傳婚變，福原愛還被拍到與一名高帥A男同遊橫濱，日媒「週刊文春」驚爆A男早就已婚，還指出對方個性風流，即便有交往10年的妻子，仍流連於各大聯誼場合上，讓福原愛震驚無語，陷入極為苦惱的狀態。

報導指出，A男外型出眾，個性開朗，早在學生時期就有極佳的異性緣，被喻為「頂尖玩咖」，有時甚至在熱絡的宴會上有「越軌行為」。不過A男擅長與女性交際，也很會說話，才讓福原愛相信他所說的「沒有女友」，根據身邊友人透露，福原愛一度將對方視為心靈支柱，更認定對方是可以依靠的好友，認真看待彼此的交情。

▼▼▼福原愛與江宏傑甜蜜不再▼▼▼

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所以福原愛得知A男的已婚身分後，大受打擊，甚至崩潰到「不知該相信誰」的狀態。不過福原愛目前已聘請律師，準備進行離婚協議，不過她擔心現在回台，會被大量媒體包圍，而且還要隔離14天，所以尚未決定返台日期，至於日後的撫養權，由於日本疫情未減退，還宣布緊急事態宣言，江宏傑擔心孩子的健康安危，才表示「不會將孩子交給福原愛」。

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