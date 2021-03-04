福原愛婚變︱「偷腥照」一個疑點　女神被質疑「自導自演」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 17:05

日本乒乓球天后福原愛3月3日被日本兩大周刊爆料外遇搞不倫、以及被夫家欺凌想離婚的內幕，在日本能讓兩大八卦周刊同時同步報道一位名人，這情況實屬罕見，也讓外界好奇這背後有什麼樣的原因。

日本《女性SEVEN》拍到福原愛與一名男子在外約會、過夜，甚至一起回家的照片，多達55張照片看來已被跟拍多日，而另一方面《週刊文春》雖無照片，但是打着福原愛離婚內幕真相，報道她被老公江宏傑言語霸凌，還受到奶奶、大姑欺負，這樣勁爆的報道果然引發熱議。

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而據業內人士分析會出現這樣的情況，有可能是福原愛在得知被《女性SEVEN》拍到不倫照片後，雖然她回應因為自己近來精神狀況不好，男子是從旁給予協助與支持的朋友之一，也強調兩人並非那種關係，否認外遇，但她找上《週刊文春》吐露她在夫家受到的霸凌遭遇，應是想要藉此來抗衡不倫報道的衝擊。

（編按：此外，福原愛被跟蹤偷拍的照片曝光後，有台媒引述網友質疑真實性，稱「福原愛會不會是自導自演？」有網民在PTT的Gossiping板上以《福原愛會不會是自導自演》為題討論，稱雜誌刊載的「偷拍照」中，她在每張照片「都有望鏡頭」，有人認為她似乎根本知道自己被跟蹤偷拍，以及鏡頭在哪，並下意識地看向那個方向。）

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