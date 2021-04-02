馬浚偉做TVB訓練班校長　已獲過千人報名爭30個位：月中會面試

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-02 20:51

馬浚偉將出任TVB藝術訓練中心做校長，他表示但由於保密關係，所以之前一直否認。（陳順禎攝）

曾志偉回巢無綫擔任副總經理後，對台前幕後都進行改革，早前有傳佢將搵馬浚偉管理職藝員的培訓做「枚長」，今日他出席舞台劇《男人40CEO》記者會時，坦言兩個多月前已受到樂易玲邀請，之後亦有同曾志偉傾過。

馬浚偉話自己只係小小嘅校長。（陳順禎攝）

其實，馬浚偉早前獲香港浸會大學取錄，修讀為期2年的中醫學兼讀課程，但他為了做校長，已向有關方面申請了休學1年。他今午接受訪問時表示將會以合約形式身份管理同設計課程，到時除教人之外，亦會請專業人士幫手。他接受《香港01》訪問時，表示截止目前為止，已有過千人報名，不過由於一班只得30個名額，所以競爭激烈。「今個月中會面試，到時你哋都會見到我、樂小姐、志偉哥，我係小小校長身份，樂小姐、志偉哥係希望我去設計課程，物色導師，所以我會教一部份，另外有唔同導師負責戲劇、舞台，發音、咬字、甚至紀律都會有。3個月課程之後會有3個實習，每班大概30人左右，本來開一班，但而家有過千人申請，聽公司講可能會開多班，不過兩班係極限，因為時間有限。」

馬浚偉受曾志偉邀請，回娘家做校長。（梁碧玲攝）

至於薪酬方面，馬浚偉笑著表示：「我從來都唔會特別計，總之樂小姐一開個數比我，我都OK啦，因為我想好希望透過自己喺TVB 28年嘅經驗，如果能夠分享到比新一代、想喺演藝界發展的朋友，我係好樂意。同埋自己過去8年都有管理補習學校的經驗 ，今次都會用喺TVB藝術訓練中心上。」問到校長「任期」只得6個月，之後會否繼任，馬浚偉表示TVB係自己娘家，只要時間許可，問題不大。「但我最希望係比到驚喜同學，希望佢哋入嚟係學到嘢。」

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