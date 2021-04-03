高圓圓分享工作記錄Vlog　連續工作14小時狀態依然

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-03 17:00

41歲「國民女神」高圓圓在2019年誕下女兒後一直未有主演的影視作品推出，直到去年才正式復出，不久前剛開始拍攝新劇《完美伴侶》，在劇中飾演律師，令網友大感期待。日前，圓圓在微博分享Vlog，記錄了一日趕三個通告的經過，工作量比起以前有增無減。

圓圓的律師造型。（微博@高圓圓工作室）

在早上八點半到達拍攝點後，圓圓便火速化妝，兩小時後開始廣告拍攝，在補妝間隙，她還不忘提醒大家在春季換季期間注意保重身體。連續幾小時拍攝後，圓圓狀態依然不錯，直到下午四點半左右終於完成第一個工作，然後又馬不停蹄趕往下一個地點，一邊改妝髮造型，一邊吃晚飯，非常忙碌。緊接著拍了一輯出發相，便出席商業活動。

到夜晚八點半，圓圓開始第三個通告——戶外直播，已經連續工作11個小時的她笑言眼神已經累到有些呆滯，不過一開始工作時，圓圓又拿出最佳狀態，盡顯專業精神。到夜晚十點，圓圓終於收工，由早上七點半出門開始計，她足足工作了14個半小時，圓圓也坦言辛苦過拍戲：「算上路程最多不會超過十二三個小時，但是不一樣，因為拍戲這一天你在一個故事情節裏面，所以疲憊感不會那麼強。」相反，趕通告的工作大腦不太運轉，就會覺得疲憊。

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