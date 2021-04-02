鄧紫棋新歌《超能力》疑含沙射影華晨宇　網友：就差報身份證號

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-02 20:00

G.M.E.鄧紫棋昨日（1日）推出新歌《超能力》，MV同時上線，以美式復古風格打造，充滿故事情節，更邀請陳偉霆（William）出演，令粉絲大感驚喜。

陳偉霆特別演出MV。（視頻截圖）

《超能力》由G.E.M.一手包辦詞曲創作，不少網友看了後，都表示歌詞意味深長，並作出分析，似乎在含沙射影昔日的緋聞男友——內地歌手華晨宇。譬如歌詞中的「Biu Biu Biu」、「代表月亮消滅你」、「我討厭你」，以及MV中出現UFO、外星人，而作為特工的G.E.M.還被外星人洗腦，發現被騙等。

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2019年尾，G.E.M.曾在訪問中提及過一段感情，指當時同圈內男友很相愛，但迫不得已分開，甚至一直以為有希望復合，奈何最終事與願違，她用了整整一年時間才走出這段情傷。

G.E.M.以前寫的歌，畫成雨諧音華晨宇。（網絡圖片）

對此，網友們都紛紛留言道：「按我的理解，就差報身份證號碼了」、「get到了，特工被外星人欺騙」、「用這種年代風格也對應了致命女人復仇計劃吧，G.E.M.是蠻有才的」等。不過，在歌曲簡介中，G.E.M.明確指出「Biu Biu Biu」、「代表月亮消滅你」的靈感來源，可能只是網友想太多。

G.E.M.講述創作靈感來源。（網絡截圖）