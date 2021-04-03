新疆棉花︱張栢芝改着李寧　楊冪Janice Man牽頭帶起另一國產品牌

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-03 09:00

上星期，瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative, BCI）多個品牌成員憑空指控新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視，並抵制新疆棉花，令逾40位明星包括陳奕迅、楊冪、迪麗熱巴、倪妮、易烊千璽、王一博、陳偉霆等紛紛同品牌終止合作，在網絡鬧得沸沸揚揚。

新疆棉花│楊冪迪麗熱巴等多位藝人抵制品牌 發聲明表示終止合作

在這些品牌中，包括多個運動品牌NIKE、adidas、PUMA、New Balance等，而事發後，各位明星紛紛換上高端奢侈品牌抑或國貨，掀起了一陣「國潮熱」。

之前同Nike合作的王一博在解約後全身換作CHANEL。（微博圖片）

一提起國貨，很多人都會想到體操奧運冠軍李寧的的同名品牌，在出現解約風波之際，李寧的股價也在當日上升不少，而頂流肖戰更被官宣成為代言人，鄧超、張哲瀚、黃奕、張栢芝等都紛紛換上了李寧。

除李寧之外，今次非常受明星青睞的國產品牌是擁有多年歷史的迴力，李宇春、Janice Man、龔俊、楊冪等，尤其是李宇春同龔俊的款式，經典百搭，簡潔又復古，目前在淘寶店舖店中，各個顏色的各個尺碼都幾乎售罄，完全趕不切補貨，相當搶手。

而在楊冪新劇《愛的二八定律》最新路透相中，她也腳踩棋盤格回力帆布鞋，不過被指抄襲VANS，但實際上，回力早在1927年就已創立，較VANS更早出現（1966年），或者都有互相借鑒下？

Janice Man早前抵制國外品牌之前，就已經有着回力的白色帆布鞋，也帶起粉絲跟風。

除了以上兩個品牌之外，另一國產品牌「Feiyue」的白色帆布鞋也很熱門，只是最近少見明星選擇該品牌。

有一排「Feiyue」也非常受歡迎。（淘寶圖片）