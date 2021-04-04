傳與郭富城獨處30小時被封「天王嫂」　葉子淇緋聞多多一度被雪藏

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-04 11:30

或許你對葉子淇（前名葉熙祺）這個名字感到陌生，但如果說她於2013年曾與天王郭富城傳緋聞，更一度被封為「新城嫂」，或許你就會對她有印象。郭富城與熊黛林結束7年愛情長跑後，於2013年被指搭上內地嫩模兼歌手葉子淇，更盛傳女方當時入住城城家並「攻城」30小時，不過城城卻強調與她只是朋友關係。

郭富城與熊黛林結束7年愛情長跑後，於2013年被指搭上內地嫩模兼歌手葉子淇。（郭富城微博圖片）

據指葉子淇原本是郭富城歌迷會的一名粉絲，後來被影到與城城獨處長達30小時令戀情浮面，女方當時被網民稱為「天王嫂」，正當外界認為二人好事近時卻突然宣布分手。其後，葉子淇分別與王力宏以及房祖名傳出緋聞，又被傳媒影到一連五晚在房祖名家過夜，意識到事情的嚴重性後，葉子淇的經紀人決定將她雪藏。直到2014年年底，她在微博表示告別過去，並正式宣布由葉熙祺改名為葉子淇。

復出後，葉子淇的工作有增無減，先後參演了不少網劇以及網絡電影，包括《校花前傳之很純很曖昧》等等，2017年亦推出音樂專輯《AK葉子淇》。現年30歲的葉子淇不時在社交平台上載生活照更新近況，她從不吝嗇自己身形不時大曬纖腰及長腿，葉子淇的一班忠實粉絲不時留言大讚她是小仙女。

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