撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-04-03 17:30

前日是陳茵媺(Aimee)的40歲生日,她連日來在社交平台上載慶生靚相。昨日(2/4),Aimee就趁沙灘重開首日就立即同陽光玩遊戲,她在IG貼出泳衣照片大曬白滑長腿,戴上草帽和黑超的她笑得非常燦爛。

Aimee寫着:「First day of the nearby beaches reopening yeahhhhhh! Not totally beach body yet but @moses_chan_ this is what your missing out ! wahahahahahha..jokes!(沙灘第一天重開,還未完全是最Fit身形,但這是你(陳豪)錯過的,講笑!)」網民大讚Aimee又Fit又靚,圈中好友王君馨忍不住留言:「Sooo gorgeous! 果然係香港小姐冠軍!」

