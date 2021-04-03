Angelababy行公園真實身材曝光　兒子小海綿長高到媽媽腰部

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-03 20:52

人氣女星Angelababy（楊穎）貴為一線紅星，自然一舉一動都引來不少人關注。近日，她就被網友目擊到同兒子小海綿約會賞花，在茫茫人海中非常亮眼，真實身材曝光人前引起不少網友熱議。

Angelababy被影到帶同兒子小海綿約會賞花。（Angelababy微博圖片）

根據網友分享的貼文指出，就在日前自己到公園賞花時就被一位身材超好的辣媽吸引，在仔細觀看之下發現她旁邊的小朋友穿衣打扮似足Angelababy的兒子小海綿，之後再對媽媽觀察才認定辣媽就是Angelababy本人。

該名網友表示Angelababy的真實身材比例超好，而且一雙腿纖細又畢直，整個人看起來狀態大好，並用肯定的語句認定她的身高有165CM以上，激讚她不愧為女明星，星味十足夠吸引人。

Angelababy的雙腿好纖細。（微博圖片）

眼見Angelababy身穿黑色系打扮，頭戴cap帽低調地同兒子小海綿約會，可見她的一雙腿非常均勻既纖瘦，而且比例線條非常好，在一般路人中相當突出，固然引起大家的目光，不少網友有讚無彈直言就是大美人。另外，隨着小海綿慢慢長大身高已經到Angelababy的腰部了，母子二人約會的畫面非常溫馨有愛。

Angelababy賞花玩自拍。（Angelababy微博圖片）

而Angelababy亦有在微博上貼嘗花的照片，所戴的戴cap帽是白色，同網友捕捉到的一模一樣，所以肯定當時的辣媽就是她本人。