花輪同學配音員勁有韓星味道　網友大呼：應該一早轉戰幕前

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-05 14:05

阮兆祥和賴慰玲做《好聲好戲》主持。（葉志明攝）

TVB全新綜藝節目《好聲好戲》是一個由藝人比拼配音功力的真人show，每集都會邀請不同的藝人到節目接受挑戰，看看誰是最強的配音藝人，阮兆祥亦是《好聲好戲》的節目主持，相當令人期待。

一眾配音員，大家又知唔知道佢哋平時配音角色係邊個呢？（IG：tvbcomhk）

雖然節目還沒有播出，但早前TVB開記者招待會，邀請了一眾TVB資深配音員現身助陣，好讓一眾藝人們更了解配音工作，一眾平時不見其人的配音員，都在節目中現真身，包括為《銀魂》「志村新八」配音的曹啟謙、為「哆啦A夢」配音的黃昕瑜、為「正義超人」配音的張炳強、為《忍者亂太郎》「新丁」配音的黃鳳英、為《死亡筆記》「夜神月」配音的梁偉德。而網友焦點放在現年44歲的梁偉德身上，除了為夜神月配音，他亦是《櫻桃小丸子》裡面的花輪同學。

梁偉德成為焦點的原因，是因為他雖然已44歲，但外型和打扮都非常年輕，加上保養得宜，被網友大讚有韓星的味道，「估唔到花輪同學真身係咁」、「都幾靚仔呀」、「應該一早轉戰幕前」。

台前幕後。（葉志明攝）

點擊睇下配音演員以及梁偉德有幾咁韓仔嘅照片！

+ 2 + 2 + 2

點擊睇當天記者會照片

+ 6 + 6 + 6

同場加映！

波波懶理被曾志偉力捧新聞繼續遊山玩水 網友讚：太迷人的笑容了