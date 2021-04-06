大步走｜胡諾言入行25年做唔到一線　但依然受愛戴的三個原因

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-06 21:00

胡諾言在《大步走》中飾演何家欣（姚子羚飾）的男朋友，雖然戲份不多，但演技平穩，也算是一個適中的配角。其實胡仔已經入行25年，1996年以歌手身份出道，出過兩隻個人唱片，其後加入TVB拍劇，一拍就是20年的時間。雖然多年來未上過一線，但胡仔的觀眾緣依然很好，所以在TVB屹立不倒，年年都有大配做，究竟咩原來呢？

胡諾言在劇中要跑步，開正佢嗰範。（IG@胡諾言）

認真演戲

胡仔在2006年曾與在劇集《肥田囍事》中為了扮演肥仔角色，令本來130多磅的他在短時間內急增40磅。憶起當年增肥，胡仔曾稱比起鍛練六舊腹肌更加困難，他稱：「增肥的過程中，當你增唔到嘅時候真係好有挫敗感，好有壓力，結果要透過朋友介紹飲營養奶，先可以喺兩個月內由130磅增至170磅，其實仲未夠，因為170磅未算得上係一個肥佬，起碼要200磅先達標，但我嘅身形根本肥唔到，所以係一個好大考驗。當中都好有挫敗感，但最後都完成咗。而今次接到呢個工作，好彩自己有跑步，但跑步有另一個問題就是會消耗肌肉，難度係呢度，所以跑步同時都要健身，互相平衡。」

胡仔當時為角色增了40多磅。〈受訪者提供〉

愛妻號

胡仔的老婆是曾為TVB藝人的陳琪，二人於電視劇《九五至尊》飾演姊弟後便相戀，拍拖7年後結婚，雖然已相戀多年，但兩人依然經常放閃，感覺相當穩定。他們育有三個子女，分別是11歲長女胡芷苓（Jay Jay）、8歲幼女胡芷悠（Jacey）和4歲兒子胡澔錕（Jayden），三人都非常可愛，深得網民愛戴。

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跑步好手

胡仔除了是明星跑步團「Crazy Runner」的成員之一，也是渣馬的常客，而且是跑全馬，無一定耐力都做不到。胡仔曾表示其實志在參與，如果能夠跑出好成績就是bonus：「想畀人知道做藝人都可以抽時間出嚟挑戰自己。」他又分享經驗提醒大家在比賽前一定要食早餐：「起跑前要食一個好嘅早餐，我自己兩、三日前就會幫身體儲定糖份，上年跑嗰朝食咗三碗白飯，有充足嘅糖份可以避免跑嘅時候抽筋，但都唔可以食得太飽。」

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