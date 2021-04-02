最後一屆口罩小姐｜050老闆娘曾不堪壓力自殺：吃殺蟲劑喝漂白水

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-02 19:45

《最後一屆口罩小姐選舉》050「老闆娘」佳麗真身早就被觀眾認出是《2019香港小姐競選》15強之一佳麗楊慧敏（Mina），當年Mina參選時勁多負面新聞，大學時期是「孤獨精」，任職空姐時是「公主病」，連她接受訪問時都自認「乞人憎」。

網民一眼就認得出佢。（節目截圖）

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在2019年疫情嚴峻的時期，爆出一單「KOL半島酒店Staycation」事件，二十多人「屈蛇」在一間酒店房，當時那位主辦的KOL更公開指責半島酒店，揚言「有錢都唔會再光顧半島酒店」，但卻被網民圍攻，指她不顧疫情繼續多人聚集。當日Mina也有出席這個派對，雖然事後她表示自己不知道會有這麼多人，所以拍了幾張相片便離去，但依然不停被網民圍攻。

當時KOL蔡蔡邀請其他KOL同model朋友仔開party。(tsoitsoi.yy＠IG圖片)

到最近參加《最後一屆口罩小姐選舉》，不少網民都重提她的黑歷史，有其他傳媒報道，她曾難堪面對壓力，Mina竟然選擇先吃殺蟲劑，再喝漂白水自殺！她在IG出story說：「昨天晚上我做了一件很愚蠢的事，本來計劃是先吃殺蟲劑，再喝漂白水，但是吃了一口已經非常難受，馬上吐了出來。一直以來，我只想在社交媒體分享正能量的事，但是很希望我的經歷可以幫助同在低谷的你們，我並不是想結束生命，因為我有愛我的家人和朋友，我不想令他們內疚及後悔。我只是想痛苦消失，放棄很簡單，只要一個決定就可以結束生命，但是堅持下去，才是給自己的挑戰，也是我參賽的目的。」

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