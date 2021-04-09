爆肌Oppa曬下半身邪惡視角照　韓國網民反應兩極：是gay嗎？

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-09 10:30

南韓男歌手元虎（本名李虎錫）是男團MONSTA X偶像團體前成員，離開公司SOLO後的作風更加大膽，他經常不吝於秀出自己的健壯肌肉，更上傳多張「下半身視角」的照片，讓粉絲看得血脈噴張，不過卻引來韓網友兩極評價，過於開放的照片被批：「是GAY嗎？」

熱愛健身的元虎，裸露雄壯胸肌的乳溝或是超大冰塊盒腹肌，對他來說算是司空見慣，而他下半身也不馬虎，大腿練得超級壯碩，根本浩克程度！

他不時秀出「邪惡視角」，通常是從下方拍到褲檔處，有時候因為壯碩的大腿讓褲子繃得緊緊的，但有時候褲子穿超短又微寬，彷彿能看見裡面似的，讓粉絲看到都好害羞！

網民：「為什麼要這樣呢？」點圖放大看更多MONSTA X元虎邪惡視角照👇👇👇

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對此有網友給負評，「一點都不性感...反而有點尷尬」、「有些讓人發笑，有些就是看了很不舒服」、「Are you Gay?」、「為什麼要這樣呢？」

但也有粉絲給出正面或中肯留言，「很有趣，因為很少韓國偶像是這個風格」、「我覺得他露得剛剛好啊」、「酸民也太保守了吧」、「如果是女團成員應該會直接在網上被罵到火」、「我比較好奇是誰幫他拍的」。

另外元虎在2019年10月因欠錢和遭爆吸食大麻爭議退團，事後警方調查還他清白，元虎也簽約新公司重新出發，目前以歌手與製作人身分活動中。

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