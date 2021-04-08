愛美麗狂想曲｜蝦頭被曹永廉爆保守　拍床戲超尷尬：我乜都唔除呀

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-08 19:45

在TVB劇集《愛美麗狂想曲》中飾演Kiki的蝦頭（楊詩敏），劇中感情生活豐富，經常與男人發生一夜情。雖然Kiki與Baby Baby（林溥來/Patrick Sir飾）拍拖後已經收心養性，但兩人遲遲都未能更進一步，搞到Kiki慾火焚身，甚至酒後亂性，多次同相識多年的好友蘇澤基（曹永廉飾）發生關係。蝦頭在劇中的角色大膽出位，但原來私底下的她就好怕醜，曹永廉更大爆她保守！

台詞都好出位！（YouTube影片截圖）

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劇中Kiki同蘇澤基一個是「媾仔王」，一個是「媾女王」，兩人因為飲醉酒而一時亂性，蝦頭還伸手入曹永廉件浴衣狂摸，之後他們更成日偷偷地去開房。今晚（8日）劇情講到Kiki即將同Baby Baby結婚，她與蘇澤基打算在結婚前再最後一次開房，但蘇澤基就因為食太多芒果刨冰搞到屙肚，最後兩人敗興而歸。不過原來在拍攝這場戲時，蝦頭堅持不肯除衫：「我唔除呀，我乜都唔除呀，唔係咩？唔除呀，我裏面冇衫㗎！」

Kiki同蘇澤基打算在結婚前再最後一次開房。（電視截圖）

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經導演開導後，蝦頭最後換上浴袍上陣，但她就表現尷尬，還不斷NG，曹永廉更大爆拍檔其實不像外表看起來開放：「蝦頭都幾保守㗎，OK㗎佢，但係你叫佢露，最多露條頸囉，唔肯露咁多㗎。」不過蝦頭隨即反駁：「我有露，露少少囉，係因為我想露，我問可唔可以露呀？導演話Stop，唔使喇咁樣。其他人禁止我呀，我唔係唔想呀。」場面搞笑！

曹永廉大爆蝦頭保守。（YouTube影片截圖）

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李佳芯（Ali）不但大露背，更眯眼又伸脷！（YouTube影片截圖）