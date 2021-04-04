愛美麗狂想曲．短評︱陳豪李佳芯超浪漫　曹永廉做Playboy最唔襯

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-04 07:30

TVB劇集《愛美麗狂想曲》來到第二周，作為一部女性勵志劇，雖然單從劇情來看不算創新，但劇中的每個人物特色都十分鮮明，尤其是飾演女主角王麗美的李佳芯（Ali），將這個失婚後重新展開新生活的女性演活，劇中有友情、親情、愛情，每一面都可以令不同的觀眾投入其中，引起共鳴。

李佳芯（Ali）今次真係演得好放！（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫Ali半裸誘惑演出：

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陳豪李佳芯三度演情侶火花十足

陳豪同Ali在《誇世代》中首次合演情侶，兩人在去年播出的《殺手》中是上司與下屬的關係，今次在《愛美麗狂想曲》中同樣都是。劇中的Matt少要求多多，又嫌三嫌四，但王麗美就將所有事都打理得井井有條，她記得Matt少的喜好、衫褲鞋襪的尺寸，而Matt少又會擔心她的安危。陳豪與Ali在劇中的互動十分自然又默契十足，當中Matt少溫柔地望着熟睡中的王麗美，整個畫面超有Feel，雖然陳豪同Ali都已經不是青春少男少女，但依然成功營造出那種令人心動的曖昧氛圍，相信觀眾都好期待他們之後的發展！

呢一幕好有Feel。（劇照）

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感情線雖多但各有特色

劇集以一班都市男女奮鬥與追求愛情為故事，包含了不同年齡層的人物，對應現實中的你我他。劇中的李小勇（陳瀅飾）暗戀師兄王林（黎振燁飾）多年，終於正式拍拖，但唐仁（蕭正楠飾）就擔心她被騙；「媾仔王」Kiki姐（楊詩敏/蝦頭飾）結識了醫生BabyBaby（林溥來/Patrick Sir飾），但她就苦惱兩人始終未能更進一步；阿Yan（譚凱琪飾）原本是養豬場老闆文強（黃建東飾）女友，但她一心想着留在香港奮鬥事業，最後分手收場。不同年齡、不同階層的女性所追求的都不同，對待愛情的態度亦不同，而劇集就將每個人物都刻畫得十分細膩，帶出不同的感情觀。

李小勇（陳瀅飾）同唐仁（蕭正楠飾）呢Pair相當搞笑。（YouTube影片截圖）

阿Yan（譚凱琪飾）執意留在香港奮鬥，與養豬場老闆文強（黃建東飾）分手收場。（YouTube影片截圖）

曹永廉做「媾女王」冇說服力

劇中的蘇澤基（曹永廉飾）經常與女人發生一夜情，是一個在情場上縱橫多年的Playboy，但正如彭鵬（何遠東飾）所講，究竟他有什麼魅力呢？外形不算高大有型，又經常大大聲，脾氣又不好，身為「天睿四巨頭」之一的他的確並不算出眾。雖然現年56歲的阿廉經常被大讚Keep得好，更是圈中的凍齡代表，但要演繹這個「媾女王」角色似乎沒有說服力，在首集中他與Ivy（張秀文飾）一夜情後的那場戲，腰間明顯有贅肉，但依然令Ivy對他死心塌地，甚至搞到胖胖（朱智賢飾）為他自殺，實在令人出戲。

雖然阿廉經常被大讚Keep得好，但要演繹「媾女王」角色就似乎沒有說服力。

外形真係唔算出眾。（電視截圖）

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