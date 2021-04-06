愛美麗狂想曲｜Patrick Sir同蝦頭親熱面紅紅　為拍劇告別主持？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-06 20:00

由補習天王轉戰幕前工作的林溥來（Patrick Sir），除了是TVB節目《東張西望》的固定主持之外，近期更殺入劇組，參演了多套劇集，他在正在熱播的《愛美麗狂想曲》中飾演醫生Baby Baby，是Kiki（楊詩敏/蝦頭飾）的男友，兩人在劇中更有親熱戲。劇情講到Kiki終於成功攻陷Baby Baby，但就在兩人纏綿之際，Baby Baby接到媽咪的電話，最後竟然棄Kiki而去。不少觀眾都笑言想不到平時斯文正經的Patrick Sir首度拍親熱戲與蝦頭非常合拍，火花十足！

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劇中Kiki不斷錫Baby Baby的臉同頸部，挑逗對方，令Baby Baby終於按捺不住狂錫Kiki，雖然最後被打斷，但Patrick Sir目瞪口呆又面紅紅的樣子相當搞笑！原本開辦補習社的Patrick Sir曾擔任多個節目的專家主持，直至2016年加入《東張西望》，成為固定主持之一，同時亦有拍攝《Think Big天地》，近年更成為TVB的御用主持之一，曾擔任《萬千星輝賀台慶2020》、《2020香港小姐競選》等大型活動的司儀，備受重用。

Patrick Sir近年成為TVB的御用主持之一。（IG@patrick_sir_on_air）

近年開始拍劇的Patrick Sir曾在劇集《飛虎之雷霆極戰》中飾演CIB探員，而《愛》是他參演的第二套劇集，今次戲份更多好多。正式殺入劇組的Patrick Sir還參演了《飛虎之壯志英雄》、《把關者們》，現時正在拍攝《白色強人II》，機會愈來愈多！不過Patrick Sir日前突然宣布暫停《東張西望》的主持工作：「重要消息公佈：因私人理由，我決定不再當《東張西望》的主持了。離開了這個主持崗位後，我可能會暫時停止任何幕前工作，好好休息，期望以最佳精神及準備，去迎接另一個重要工作的出現。在此感謝太太全力支持及鼓勵我作出這個決定。」

在劇集《白色強人II》中飾演腦神經外科醫生。（IG@patrick_sir_on_air）

不少網民都以為Patrick Sir是發表離巢宣言，但其實是因為太太關宛珊（Kimmy）即將臨盆：「醫生話Kimmy呢兩個星期就生得，BB而家已經有接近7磅，蓄勢待發，所以我會由4月6日至24日暫時停止《東張西望》嘅主持工作，避免大家睇緊live broadcast嘅時候，見到我無端端收到電話趕去醫院陪產啦！」Patrick Sir與Kimmy因為合作拍攝飲食節目而結緣，兩人在2016年於關島秘密註冊結婚，去年年尾宣布懷孕喜訊，Patrick Sir除了經常大曬合照放閃之外，更不時公開向老婆示愛，非常甜蜜！

Patrick Sir與關宛珊在2016年於關島註冊結婚，去年年尾宣布懷孕喜訊。（FB@關宛珊）