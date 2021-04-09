收視滯後報告｜《愛美麗狂想曲》首周平穩　李佳芯成收視殺手鐧？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-09 00:01

收視滯後報告出爐，今次的收視資料是3月22日-3月28日。上星期《失憶24小時》收視錄得24.4點，成績暫列今年的第一名，而緊接而來的《愛美麗狂想曲》首周亦還可以，有23.6點，不過9點半時段的《大步走》的表現就真的強差人意，又再創下新低，只有18.6點。

《愛美麗狂想曲》首周有23.6點，成績還可以。（劇照）

《愛美麗狂想曲》播出前，其實坊間並不是十分睇好，其一是因為《愛美麗狂想曲》和《大步走》一樣，都是在myTV Super一早播放過的劇集，將兩套劇集相比的話，很容易令人聯想到「重播=低收視」，其二是近年香港娛樂市場起變化，電視業百花齊放之下，觀眾選擇亦多，不少TVB忠實觀眾都睇多了歐美日韓，甚至是泰劇，在這兩大原因之下，收視當然會被分薄。

《大步走》又創新低。（劇照）

不過，《愛美麗狂想曲》有不錯的收視，部份原因是因為有李佳芯出演，單從數據上分析，2020年的《殺手》全劇收視有30.1點，2019年的《白色強人》29點，2018年的《BB來了》也有28點，就算是做第二女主角的《跳躍生命線》29點，李佳芯亦可算是近年劇集的收視保證。4月中就有歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯主演的《伙記辦大事》，相信到時收視表現將會更好。

《伙記辦大事》呢套備受期待，因為有「收視福將」歐陽震華。（劇照）

《大步走》在上周稍為回升至19.1點，不過第三周（第11-15集）又再下跌，只有18.6點，暫時是今年最低收視，在澳門的收視亦只有13點，看來以跑步包裝的愛情劇真是不合香港人口味。

即睇本年劇集收視排行榜：

《愛•回家之開心速遞》今周收視平均收視有25.6點，《愛美麗狂想曲》首周收視有23.6點，《大步走》第三周收視有18.6點，《你又估我唔到》也有14.2點，而《東張西望》則有22.7點。

即睇詳細收視表：

周六日的收視成績相對上比較平均，周六的《東張西望》有22.9點，《愛•回家之開心速遞》有23點，《薛家燕愛你無限60年演唱會》也有16.7點，周日的《愛•回家之開心速遞》有23.2點，由歐陽偉豪（Ben Sir）、鄭衍峰、戴祖儀、林穎彤及曾淑雅主持的《港產旅行團》也有18.9點，《香港原味道》則有18.6點。