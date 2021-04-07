大步走｜歐瑞偉細女勁靚　太太結婚26年恩愛如初︰每一日都係窩心

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-07 20:30

無綫劇集《大步走》播到結局周，周二（6日）一集中，講到念孝（梁彥宗飾）因被父母發現了被大學取消了學位，不讓他畢業後，他後來深感後悔而向媽媽袁柔（王綺琴飾）認錯，之後在媽媽說服下，回家向爸爸曾敬秋（歐瑞偉飾）道歉，而平時一向溺愛兒子的曾敬秋，一怒之下用「雞毛掃」狂抽囝囝十多下，但最後也吃了兒子買給他的食物，接受他的道歉。劇中的歐瑞偉疼愛兒子，只是不懂表達，而現實中的他跟太太育有一子一女，他也是一名「廿四孝爸爸」。

歐瑞偉在劇中對兒子的隱瞞感到痛心。（電視截圖）

點擊下圖重溫歐瑞偉用「雞毛掃」狂抽梁彥宗一幕︰

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除了在《大步走》的角色外，歐瑞偉最為人所熟悉的角色一定有《愛·回家之開心速遞》的KC，他對外甥Terry（李偉健飾）照顧有加，情同父子，戲外二人也是好友。他演的角色多數正氣又受觀眾歡迎，而現實中，歐瑞偉也是一名好好先生。他在1985年入行拍劇，他於1995年曾去過馬來西亞拍戲，而認識了馬來西亞當紅花旦李愛玲（Wendy），二人結緣，認識短短五個月便結婚。Wendy曾接受傳媒訪問時，直言對歐瑞偉的第一印象不好，事關當年Wendy要去試鏡歐瑞偉做導演的戲，但她由傍晚六時等到凌晨十二時，她當時覺得歐瑞偉是在耍大牌，後來才知他是一直開會而忘記了。但在拍攝期間，Wendy發現歐瑞偉不時打電話給香港的父母，覺得他很孝順顧家。

KC和Terry是最佳拍檔。（IG@au_siu_wai）

二人育有大仔Nicholas和細女Nicole，後來一家四口回流香港，歐瑞偉到內地賺錢，生活困難，歐瑞偉曾表示當時非常掛念妻兒，太太在港又人生路不熟，所以他想回TVB，就算要日拍夜拍，也可以在家人身邊。又做演員，又做替身，又幫手拉鋼絲養家，但他表示︰「我不覺得辛苦，我覺得太太為了我放棄一切來香港，她付出更多。」

歐瑞偉在馬來西亞發展時認識了馬來西亞當紅花旦李愛玲，拍拖很短時間就結婚了。（資料圖片）

歐瑞偉接受《香港01》訪問時，談過跟太太的關係，他說：「到今時今日，太太都話我好悶。」25年來他鮮有跟太太爭吵，但他不是浪漫之人，他未試過給Wendy送花，除了結婚那天。他說：「太太應該冇不滿，如果唔係一定好多聲氣，但係佢冇，咁咪即係『嫁雞隨雞』。佢真係畀咗個好安穩嘅環境我，畀我去拍戲，專心做我自己嘅嘢，所以我覺得好幸福，我已經搞掂咗啦，就唔使諗咁多。佢打理好屋企做返好本分已經得，我哋之間真係冇咩特別窩心，因為每一日都係窩心。」

細女Nicole好有明星相。（IG@wendylee909）

而歐瑞偉的大仔25歲，細女22歲，兩個子女都遺傳了他與太太的良好基因，Nicole更被指似朱千雪。不過，歐瑞偉和太太曾透露希望女兒過平凡人生活。歐瑞偉接受傳媒訪問時大讚太太的教育方式，她給子女很大的自由度，又跟他們講道理，讓子女自己去思考，他認為家長只是在旁提醒子女盡量不要做錯事，但最後要怎樣做，還是留給子女自己分析和處理。

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