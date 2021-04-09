長歌行｜迪麗熱巴大曬神級催淚演技　4分鐘哭戲連佢自己都睇到喊

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 23:30

顏值話題都在線的古裝戲《長歌行》，短短一週時間已經佔據了各大網熱度第一，尤其是迪麗熱巴、吳磊、趙露思、劉宇寧等演員的演技進步飛速，不只讓導演稱讚有加，網友也表示驚艷，追劇追得捨不得下線。

日前迪麗熱巴親自追劇，一場因阿竇為救李長歌而亡的情節，看著看著她也跟著再次落淚，她表示這是她看劇本時第一個最先觸動到內心的場次，而且李長歌和阿竇師徒二人跪著訣別的那一段話，更是在導演安排下，放手讓兩人自由發揮，因為在原始劇本裡是沒有台詞的。這場戲讓迪麗熱巴的哭戲演技大爆發，即使導演已喊卡，熱巴仍舊陷在情緒中哭到無法自拔，連花絮片段都讓網友表示很有感染力，心都會跟著揪起來。

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《長歌行》播出後劇情不斷掀波折，迪麗熱巴和吳磊從惺惺相惜變成拔箭相對的敵人，原本的大唐郡主變成了俘虜，虐心情節一波接一波，戲外網友等不及，頻頻敲碗兩人合體，因此迪麗熱巴和吳磊也受邀開直播，重現李長歌為阿詩勒隼包紮畫面，只是畫風一轉，變成吳磊矇眼為迪麗熱巴綁蝴蝶結，沒想到吳磊挑戰一次搞定，自豪自己就是蝴蝶結大師。

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兩人談到拍戲趣事則大爆料「迪麗熱巴的快樂是建立在吳磊的痛苦之上」，其中兩人拔箭對射的名場面，因拍攝當天天氣太熱了，偏偏迪麗熱巴站了個好位置，不管怎麼換位拍都能避過太陽，但吳磊就慘了，一身厚重長毛盔甲穿上身，還頂著躲不掉的大太陽拍攝，面具下的他早就滿臉通紅、熱到快中暑。吳磊苦笑表示，這樣剛好幫助他堆疊出阿隼的情感，因為當下要舉弓射李長歌時，心裡真的滿是煎熬。

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