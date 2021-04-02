【長歌行】迪麗熱巴唐朝扮相又遭詬病　細數造型三大敗筆

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

由迪麗熱巴、吳磊主演的唐朝古裝劇《長歌行》於3月31首播，當晚即刻有多個話題登上熱搜，評價毀譽參半，譬如劇情節奏快，鏡頭語言豐富等，但熱巴、吳磊的造型都遭到詬病。

熱巴的兩條「龍鬚」是整個髮型的敗筆。（劇照）

劇中熱巴有不少女扮男裝的造型，原本五官立體，棱角分明的她對於這類扮相應該駕輕就熟，然而呈現出來的效果卻有些差強人意，首先，髮際線過於平整圓滑，前額的兩條「龍鬚」在視覺上拉長面型，成為敗筆；其次，熱巴近年來臉部愈發瘦削，比起幾年前流失了大量膠原蛋白，因此看上去有些乾癟，缺少生機；再者，熱巴是維吾爾族，相貌頗有異域風情，在造型失敗的情況下，扮演起大唐公主上來就顯得有些許違和。唯有戴起幞頭同斗笠時才比較嬌俏。

熱巴女裝也有兩條龍鬚。（視頻截圖）

相反，憑藉小成本網劇《傳聞中的陳芊芊》嶄露頭角的趙露思更加引起關注，她在該劇中飾演熱巴妹妹，97年出生她臉部飽滿圓潤，兩個梳起的髮髻配上空氣瀏海非常靈動可愛，對比起熱巴更加適合角色，尤其是兩人站在一起時，不少網友都認為趙露思的扮相略勝一籌。

也有不少人覺得趙露思似熱巴的丫鬟。（視頻截圖）

除此之外，奶氣十足的吳磊濃眉大眼，卻要扮演草原猛男，同樣也顯得有些違和，被網友揶揄道「熱巴草原人的長相結果演中原人，吳磊中原人的長相結果演草原人」，且兩人相差7歲，就目前來看，並無什麼CP感。