【長歌行】迪麗熱巴吳磊上演姊弟戀　原著漫畫三宗死罪有冇改？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-31 20:30

由迪麗熱巴、吳磊主演的古裝劇《長歌行》將於今晚（31日）首播，劇集改編自漫畫家夏達同名作品，講述貞觀年間，永寧郡主李長歌（迪麗熱巴 飾）逃亡後女扮男裝，同化名為秦準的草原部落特勤阿詩勒隼（吳磊 飾）相知相惜，聯手守護大唐與草原和平的故事。

熱巴新劇備受矚目。（微博@電視劇長歌行）

早在劇集立項之際，就遭到一班熱愛歷史的網友投訴，指《長歌行》原作涉嫌挑動民族分裂、破壞國家主權、歪曲歷史等問題，更有人寫了41頁論文遞交廣電總局舉報，當中列明漫畫以及劇集備案存在的三大問題，並指出同歷史相悖之處，可謂用心良苦。

在微博「唐朝吧官微」中列出，首先，漫畫模糊了突厥與回鶻之間的關係，將回鶻劃為突厥的臣屬，而歷史上在貞觀初，「回紇與突厥交戰，大破其眾」，由此聲勢大振，但漫畫中的漢人將回紇公主的女兒蔑稱為「胡人生的小賤婢」，完全顛倒黑白；

其次，在漫畫中，作者把遼東都劃歸為突厥的領土，將守土有功的唐朝中央政府和邊防將士塑造成割地求和的小人，極大損害了歷史人物的形象，但歷史上，唐太宗對於主權問題一貫表現出「寸土不讓」的態度，堅決維護領土主權，因此漫畫純屬污衊；

唐朝對突厥割讓朔州一事，完全是無稽之談。（微博@唐朝吧官微）

再者，史實中的唐朝名相房玄齡、杜如晦都曾在唐朝開國的統一戰爭中立下大功，並於貞觀之治中做出巨大貢獻，而漫畫卻將二人寫作草菅人命、知法犯法的小人，嚴重歪曲歷史人物同時代風貌。

網友指出漫畫歪曲的歷史問題。（微博截圖）

在被舉報之後，《長歌行》官方微博曾表示會「追根歷史，嚴謹改編」，而網友也各執己見，有網友支持廣電總局停止該劇立項，也有網友覺得影視劇和藝術作品確實沒必要依照正史，但大部份人都認為就算是文學創作抑或影視改編，都應該尊重歷史人物，不能顛倒是非曲折。不過，如今劇集能夠順利播出，相信不多不少都做出了一些改動，至於劇情究竟如何，還有待播出後再評價。