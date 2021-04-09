翟威廉無懼限聚令借場給麥貝夷慶生　同場馮鎵瀠怒插男方身有屎

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-09 18:45

歌手麥貝夷（Karene）上個月尾於IG Story踢爆男友性伴侶數量多得驚人，雖然未指名道姓，但卻留下線索，祝對方生日快樂，而當日正是曾經同其傳過緋聞的翟威廉（William）36歲牛一。不過，在本月1日翟威廉出席活動時，澄清兩人只是好友，從未拍過拖，並澄清自己7年來都是單身，但有拍散拖，數量同正常人一樣，他更指麥貝夷是「好重要嘅人」，兩人只有一起在Happy Live努力打拼的時期，連曖昧都無。

翟威廉近日出席活動澄清同麥貝夷的關係。（資料圖片）

然而，今日（9日）有人向媒體爆料，指麥貝夷35歲生日當天在翟威廉開設的酒舖開Party慶祝，儘管仍有四人限聚令，但麥貝夷似足女主人一般招待逾10位友人，當中包括近日鬧爆張致恆借錢不還的𡃁模馮鎵瀠（Naomi），日前她更向媒體大數翟威廉不是，表示自己同對方不熟，因麥貝夷的關係見過幾次，希望翟威廉不是「張致恆2.0」，更指如果翟威廉不是身有屎，就不用周圍找朋友叫麥貝夷幫助澄清，如果沒有傷害過女仔，對方都不會block聯絡方式。

𡃁模馮鎵瀠。（Instagram@naomifky）

雖然相中並無翟威廉身影，但Naomi聲稱當晚有見到對方，只是合照時他正在直播，之後亦有同大家飲酒，至於翟威廉同麥貝夷是否在拍拖，Naomi則回應兩人並無特別介紹，但如果不熟，都不會借場給女方搞Party，因為全場的人都不認識翟威廉。