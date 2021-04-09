Angelababy弟弟濃眉大眼爆做練習生出道　楊帆高顏值仲係高材生

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-09 22:30

眾所周知人氣女星Angelababy（楊穎）有一位親弟弟叫楊帆，多年過去之後細她7年的弟弟已經是一位25歲的大男生。近日，網上就有消息盛傳楊帆正準備進軍娛樂圈，現在是一名練習生，準備透過選秀節目出道，在網上掀起不少討論。

Angelababy有一位細她7年的弟弟叫楊帆。（楊穎工作室微博圖片）

據網友在微博貼文爆料指「Angelababy弟弟也要進軍娛樂圈了」，指出其弟弟楊帆現在是一名練習生，目前正練習唱跳中，將會透過選秀節目而出道。消息曝光之後弟弟過去的照片被翻出引來許多討論，事實上楊帆在多年前曾同姐姐Angelababy一起拍微電影MV《都要微笑好嗎》，當時的他只不過是一位16歲的高中生，五官深邃濃眉大眼且身材挺拔，是一位不折不扣的小鮮肉。另外據指弟弟是一位高材生，被起底曾就讀南京大學（「211工程」、「985工程」重點大學），絕對是一位集高顏值同學霸型的優秀男生。

姐弟二人曾一同拍攝微電影MV《都要微笑好嗎》。（微博圖片）

據指弟弟楊帆曾就讀南京大學。（影片截圖）

對於弟弟做練習生準備出道的傳聞，目前不見Angelababy作出回應，但在2018年的時候弟弟就上過微博熱搜，而Angelababy當時就透過微博回應道：「剛收工，看到我弟弟上熱搜了，他說過，不想做幕前的工作，謝謝大家關心。」由此可見此則貼文的真實度難令人相信。

Angelababy曾講過弟弟不想做幕前。（微博圖片）