迪麗熱巴秦嵐等眾花旦全搭配年下男　盤點熱播劇5對姊弟戀CP

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-10 08:00

最近迪麗熱巴、劉濤、秦嵐等不少花旦的新劇都接連播出，不過幾人在劇中搭檔的都是年下男，似乎成為一種新趨勢，而劇中的「CP」也成為熱話之一，但就不是個個都襯到絕。

劉濤同周渝民主演的《大宋宮詞》可謂是近來令大眾最失望的一套劇集，台詞、劇情、剪接等都遭到詬病，就算場景同服化道精緻，男女主角高顏值，也實在無法挽救套劇的口碑。而劉濤同小3歲的周渝民搭檔雖然不是太有CP感，但也不算太出戲 ，兩人的搭配比較中規中矩。

正在熱播的古裝劇《長歌行》風評麻麻，雖然有迪麗熱巴同吳磊坐陣，不過劇集在製作方面有些差強人意，除了歪曲歷史之外，當中熱巴的落水戲份、打仗戲份全部都有漫畫或摳圖代替，同劇集格格不入，令觀眾相當出戲，加之有武替的穿幫畫面，製作似乎不太嚴謹。除此之外，本身熱巴的五官比較精緻立體，相反吳磊屬於青靚白淨類型，且女方大男方7歲，兩人看上去似姊弟多過情侶，沒有太強的CP感。

被視為景甜「翻身之作」的奇幻劇《司藤》於近日收官，她與小5歲男主角張彬彬這段霸道女王同忠犬男仆的戀愛故事，無論戲裡戲外都令觀眾相當着迷，兩人私底下的互動也非常親密，無論眼神交流、肢體語言抑或言語等都甜到漏，甚至被大家懷疑「假戲真做」，直指「不結婚很難收場」。

+ 2 + 2 + 2

另一對相差5歲的姊弟戀CP是馬思純同白敬亭，兩人主演的劇集《你是我的城池營壘》在8日剛剛收官，其實單看兩人沒有太強烈的CP感，但由於劇中的對手戲非常自然真實，以及劇情的加持，因此令觀眾感覺兩人相當般配。

而最後這一對，是年紀相差19歲的秦嵐同王鶴棣，兩人在劇集《理智派生活》譜寫戀曲，雖然年紀跨度最大，也明顯看得出是姊弟戀，但被網友認為是最般配的一對。即將年滿42歲的秦嵐保養得宜，聲線溫柔，做事又雷厲風行，亦有小女人的一面，收放自如。相反王鶴棣雖然出生於1998年，但樣貌並非小鮮肉類型，比較不羈，略帶痞氣，同時還有幾分霸道之感，可塑性極高，因此早在該劇拍攝之際，已經受到很多網友關注，被封為「史上最養眼姊弟戀」。