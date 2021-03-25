【大宋宮詞】同周渝民搭檔毀譽參半　劉濤與劉娥竟有相似之處？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-25 08:00

由劉濤、周渝民主演的古裝劇《大宋宮詞》積壓近3年後終於在20日播出，雖然以史詩大劇作為噱頭，但開播後卻毀譽參半，除了服裝、化妝、道具之外，演員、劇情、剪接等都成為眾矢之的，慘被觀眾詬病。

劇集在劇情設置上錯漏百出。（劇照）

劇中劉濤飾演的劉娥在歷史上是宋真宗趙恆的第三任皇后，也是宋朝第一個臨朝稱製（指皇后、皇太后或太皇太后等女性統治者代理皇帝執掌國政）的女主，常與呂后、武后並稱，後世稱其為「有呂武之才，無呂武之惡」。劉娥出身卑微，尚在襁褓中已成為孤兒，稍大些便做了歌女，且很小的時候便嫁給了蜀地一位名叫龔美的銀匠，其後兩人去到京師謀生，但因生計艱難，龔美打算賣掉劉娥，再嫁他人，恰巧當時受到韓王趙元休（立為太子後改名趙恆）的指揮使張耆推薦，趙恆一見劉娥大為喜愛，但由於劉娥身份微賤，因此遭到宋太宗趙光義反對入皇室，難捨劉娥的趙恆只能秘密同其私會，直到即位後，才將劉娥接入宮中。

歷史上的劉娥是一位充滿傳奇色彩的皇后。（劇照）

雖然沒有任何名分，但劉娥從不同后宮妃嬪爭寵，入宮7年後才受封四品美人，其後接連晉升為修儀、德妃，再到皇后，因為無父無母，甚至還認了前夫龔美為兄。在宋真宗駕崩後，劉娥便遵循遺詔任皇太后，處理軍國大事，為宋仁宗的「仁宗盛治」打下了堅實的基礎，是一代賢后。終其一生，由賣藝的孤女，到開創大宋女主臨朝先河的皇后，劉娥確實是一位極具傳奇色彩的人物。而現實中，劉濤的人生軌迹也不乏共同之處，起於微末，歷經風霜之後，最終成為女強人。

劉濤演技備受肯定。（劇照）

現時42歲的劉濤出生於普通家庭，家中兄弟姊妹眾多，生活清貧，從小就做很多家務。在15歲時，劉濤被選中做文藝兵，每日除了軍訓就是學習舞台表演，還要挑水、種菜、養豬等，生活簡單又艱苦。2003年，劉濤憑藉古裝劇《還珠格格3之天上人間》中的緬甸公主「慕沙」嶄露頭角，其後參演胡軍版《天龍八部》，飾演阿朱，人氣也隨之上漲。然而，正值事業上升期，劉濤突然閃嫁給曾經「京城四少」之一、身家百億的王珂，更在婚禮當日宣布退圈，表示要在家中相夫教子。

劉濤同王珂相識20幾日便結婚。（VCG）

可惜好景不長，2008年王珂破產，欠下4億巨債，又患上抑鬱症，在劉濤生二胎當日，王珂還在另一個病房中搶救，相當不易。而劉濤當時並沒有選擇離婚，相反挺身而出，重返演藝圈，4年拍攝了25套劇，可謂「拼命三娘」，最後不止幫老公還清債務，還帶他散心、治病等，讓王珂逐步走出陰霾，而以往的「京城四少」的稱呼，也變作了「劉濤老公」。

劉濤與王珂育有一子一女。（微博@劉濤tamia）

慢慢地，劉濤愈戰愈勇，再度迎來事業高峰，近年來藉《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》等劇集人氣急升，無論弱女子定女強人都能詮釋得很好，可塑性極強，同時還參加了不少綜藝節目同真人騷，以及跨界唱歌等，溫柔、體貼、樂觀的性格深受網友喜愛。此外，劉濤也熱愛慈善，一直低調做公益，非常溫暖，業內外的風評都不錯，靠自己撐起了一片天。

劉濤顏值同演技並存。（微博@劉濤tamia）