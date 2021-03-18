【司藤】景甜做霸氣女王圈粉　頻換旗袍被譽為「最美人間富貴花」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-18 21:30

內地女星景甜自出道以來擔任過不少女主角，但一直未能大紅大紫，對上一套令人有印象的作品已是4年前的古裝劇《大唐榮耀》系列，男主角任嘉倫已藉《錦衣之下》爆紅，而景甜似乎沒什麼太大變化。

景甜出道多年，一直不溫不火。（微博@景甜）

最近，景甜同張彬彬主演的奇幻愛情劇《司藤》播出後好評如潮，劇集改編自尾魚小說《半妖司藤》，講述設計師秦放（張彬彬 飾）意外墜崖被樹枝刺穿心臟，血液滲入泥土，喚醒了沉睡多年的外星後裔司藤（景甜 飾），兩人彼此守護共同成長的故事。該劇集奇幻、懸疑、復仇、愛情等多種元素於一體，服裝、道具、化妝都非常精緻，劇組更前往雲南香格里拉、大理、西雙版納實地取景，人物設定也充滿趣味，尤其是景甜扮演的司藤，完美詮釋了一個高貴傲嬌但心地善良的大小姐，一出場就驚艷眾人：濃麗的五官，復古的妝髮，一襲白色綢緞刺繡旗袍，勾勒出窈窕身段，外加一件流蘇真絲藤紋墜珠小披肩，美得不可方物。

景甜一出場就抓住了觀眾的目光。（微博@劇照）

小說中是這樣描述司藤：「司藤，乃異界外星苅族之產物，異變於西南，性狠辣，逢敵從無敗績，同類切齒，懸門色變。」由於沉睡了多年，來到21世紀的景甜既有不通當今人事的可愛之處，也有舊時的高傲姿態，堅持穿旗袍、畫細眉，極為講究。相反，張彬彬是一個「老好人」，因被喚醒後的景甜用「妖術」救活，所以無法離開對方，帶景甜熟悉、認知新生活，慢慢譜寫出一段霸道女王同忠犬男仆的戀愛故事。

景甜同張彬彬之間的相處笑料不斷，女方經常串到男方無話可說。（劇照）

不得不講，劇中的造型為劇集加分不少，雖然景甜主要都以旗袍為主，但單是前6集來講，她已差不多換了至少15套服飾，或素雅、或華麗，令人目不暇接、眼花繚亂。據造型師透露，整套劇無任何服裝品牌贊助，拍攝前給景甜準備了近200套服裝，最後挑選了80套，當中90%都是私人定制，少部分屬於造型師個人藏品，價錢不算昂貴，但都是絕美的稀有品。

景甜在劇中極為講究。（劇照）

點擊下圖睇景甜演繹各類旗袍：

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其實景甜過去一直被網友戲稱為「世界第八奇跡」，資源好到飛起之餘，還有很多富貴逼人的私人服飾。2008年，尚是北京電影學院新生的她，就有機會參演趙薇、劉燁主演的劇集《一個女人的史詩》，之後全是女主角，同吳鎮宇、周潤發、謝霆鋒、甄子丹、成龍等合作，更參演荷里活電影，在張藝謀打造的巨製電影《長城》（The Great Wall）中，景甜是唯一女主角；《金剛：骷髏島》（Kong: Skull Island）中，她是唯一亞洲角色；在《悍戰太平洋2：起義時空》(Pacific Rim: Uprising)中，擔任女二號，甚至還在2014年第18屆荷里活電影獎上獲得了一個空前絕後的「荷里活國際獎」（因至此後取消了該獎項）。服飾方面，景甜剛出道就能穿上Elie Saab當季高定，更有傳因品牌不肯借，因此花了500多萬買下；戴了數次的逾600萬港元積家（Jaeger-LeCoultre）真鑽手錶；私底下也是Hermès手袋不斷等。

反觀現在，雖然看似景甜是「降level」，拍攝網劇、作客直播間、參加一些小綜藝等，但觀眾緣卻越來越好，也許歸根結底，是找到了一個適合的角色同劇本，找到了自己的定位。

司藤證件相。（微博@景甜）