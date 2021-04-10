愛回家｜40吋長腿鞏姿希鬥葉蒨文　初登場做心機女：要成日扮純情

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無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直都有新加入的人物，當中亦不乏TVB中受歡迎的靚女，繼早前的李芷晴（售貨員Elaine）以及鄧伊婷（飾秘書Latte）之後，今晚（10/04）《愛．回家之開心速遞》再加添一個熟的面孔！就是有40吋長腿，現時在娛樂新聞台擔任娛樂新聞主播的鞏姿希（Krystl）。

鞏姿希（Krystl）新加入無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》做「心機女」。（IG@krystl.kung）

鞏姿希接受《香港01》訪問時說，今次客串的角色叫做「Megan」，是補習社中新入職的補習老師，不過性格卻是十分黑人憎的心機女：「今集我要同葉蒨文鬥，喺入面個角色好鍾意收兵，成日扮到好純情咁，乜到唔識咁但係好有機心，有一幕扮到好天真咁：『星洲炒米係咪嘢嚟㗎？』最後就畀葉蒨文踢爆咗我係扮嘅。」

鞏姿希第一次拍劇。（IG@krystl.kung）

鞏姿希自參選《2018年香港小姐競選》後，就被派到娛樂新聞台擔任主播，一直至今，年前亦主持過旅行節目《出走地圖》，亦有不少好評。問到第一次拍劇的心情，她就表示自己收到劇本後十分興奮，又覺得對她十分有挑戰性：「我大概係拍之前一個星期收到劇本，之後我一有時間就刨劇本，哈哈，真係揭到成份劇本縐晒。」

鞏姿希在《愛．回家之開心速遞》中要同葉蒨文鬥。（IG@krystl.kung）

她續說：「對白都多㗎，不過好彩係同後生嗰班一齊拍，佢哋拍嘅時候有啲NG位都會教我邊啲位會做我好啲，都會畀時間我去做。我覺得今次拍《愛》，真係好滿足到自己想試好多嘢嘅感覺。」會不會再次見到她出現？她就回答：「我都想吖！因為真係好有挑戰性！真係好想再拍多幾集。」

點擊下圖睇更多　鞏姿希長腿相：

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